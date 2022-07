CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg.WHEAT5,000 bu minimum; cents per bushelSep808½822¼792½812¼—½Dec826¾838808¾828—1½Mar844852½824843¼—2May847½859½831¾850¾—1¾Jul841¼850825841¼—2Sep837¾847½823¼839—1½Dec833½845¾823839¾Mar828½832½823½832½+¼May822¼+2Jul780½783¼780½783¼—1½Sep776¾—1½Dec773¼—1½Mar762¾—1½May748½—1½Jul716¼—1½Est. sales 79,182. Mon.’s sales 76,057Mon.’s open int 290,864CORN5,000 bu minimum; cents per bushelSep610½611585¾596¾—15½Dec608¾609583595¼—15½Mar614¾614¾589¼601½—15May618½618½593¼605¼—14½Jul615¾615¾592604—13½Sep585585568577¼—9¾Dec571¼572¼557565½—8Mar573¾576566573¼—8May577¼577¼575½576½—8Jul576½576½575575—8¼Sep536¾—7¼Dec525½533¾525527—7¼Jul533—7¼Dec505510505506—7Est. sales 280,542. Mon.’s sales 240,870Mon.’s open int 1,295,855OATS5,000 bu minimum; cents per bushelSep489¼489½477479¼—¾Dec466469458461¾—1¼Mar454454452452—2½May446¼—3Jul439¼—3½Sep406½+2Dec406½+2Mar398¾+2May396+2Jul372½+2Sep388¼+2Est. sales 209. Mon.’s sales 203Mon.’s open int 2,506, up 6SOYBEANS5,000 bu minimum; cents per bushelAug1498½1499½14561477¼—20Sep1397¼1399½1356½1375½—21¼Nov1382¼1383½13391358¼—22Jan138813901346¾1365¾—21¼Mar1385¾1387¼1347¼1365¾—18¾May1382½1384¾1347¼1365½—17¾Jul1375½1380½1343¾1361½—17¼Aug13301337½13301337½—15¾Sep1294½1294½1291¾1291¾—14Nov1283¾1285¼12581272¾—12¾Jan1275½—12¼Mar1268½1273¾12681268—9May1264½—8½Jul1262¼—9Aug1255½—9Sep1246½—9Nov1211¼1211¼1203¾1203¾—9½Jul1207¾—9½Nov1172½—9½Est. sales 152,606. Mon.’s sales 137,387Mon.’s open int 606,180SOYBEAN OIL60,000 lbs; cents per lbAug63.4463.6061.3061.89—1.31Sep62.2162.4560.2260.78—1.29Oct61.3361.4759.3759.91—1.32Dec61.1361.2458.9859.52—1.36Jan60.8160.9158.7859.35—1.31Mar60.5060.5258.4259.00—1.27May59.7659.7658.3558.77—1.25Jul59.4559.4557.8658.42—1.21Aug57.9157.9257.5057.92—1.17Sep57.4457.5957.4457.47—1.15Oct56.5557.4356.5557.01—1.11Dec57.5457.5456.5756.89—1.11Jan56.82—1.11Mar56.66—1.12May56.65—1.12Jul56.63—1.12Aug56.49—1.12Sep56.35—1.12Oct56.18—1.05Dec56.1056.3356.1056.33—1.11Jul56.71—1.11Oct56.71—1.11Dec56.53—1.11Est. sales 87,757. Mon.’s... READ MORE

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 808½ 822¼ 792½ 812¼ — ½ Dec 826¾ 838 808¾ 828 —1½ Mar 844 852½ 824 843¼ —2 May 847½ 859½ 831¾ 850¾ —1¾ Jul 841¼ 850 825 841¼ —2 Sep 837¾ 847½ 823¼ 839 —1½ Dec 833½ 845¾ 823 839¾ Mar 828½ 832½ 823½ 832½ +¼ May 822¼ +2 Jul 780½ 783¼ 780½ 783¼ —1½ Sep 776¾ —1½ Dec 773¼ —1½ Mar 762¾ —1½ May 748½ —1½ Jul 716¼ —1½ Est. sales 79,182. Mon.’s sales 76,057 Mon.’s open int 290,864 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 610½ 611 585¾ 596¾ —15½ Dec 608¾ 609 583 595¼ —15½ Mar 614¾ 614¾ 589¼ 601½ —15 May 618½ 618½ 593¼ 605¼ —14½ Jul 615¾ 615¾ 592 604 —13½ Sep 585 585 568 577¼ —9¾ Dec 571¼ 572¼ 557 565½ —8 Mar 573¾ 576 566 573¼ —8 May 577¼ 577¼ 575½ 576½ —8 Jul 576½ 576½ 575 575 —8¼ Sep 536¾ —7¼ Dec 525½ 533¾ 525 527 —7¼ Jul 533 —7¼ Dec 505 510 505 506 —7 Est. sales 280,542. Mon.’s sales 240,870 Mon.’s open int 1,295,855 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 489¼ 489½ 477 479¼ — ¾ Dec 466 469 458 461¾ —1¼ Mar 454 454 452 452 —2½ May 446¼ —3 Jul 439¼ —3½ Sep 406½ +2 Dec 406½ +2 Mar 398¾ +2 May 396 +2 Jul 372½ +2 Sep 388¼ +2 Est. sales 209. Mon.’s sales 203 Mon.’s open int 2,506, up 6 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1498½ 1499½ 1456 1477¼ —20 Sep 1397¼ 1399½ 1356½ 1375½ —21¼ Nov 1382¼ 1383½ 1339 1358¼ —22 Jan 1388 1390 1346¾ 1365¾ —21¼ Mar 1385¾ 1387¼ 1347¼ 1365¾ —18¾ May 1382½ 1384¾ 1347¼ 1365½ —17¾ Jul 1375½ 1380½ 1343¾ 1361½ —17¼ Aug 1330 1337½ 1330 1337½ —15¾ Sep 1294½ 1294½ 1291¾ 1291¾ —14 Nov 1283¾ 1285¼ 1258 1272¾ —12¾ Jan 1275½ —12¼ Mar 1268½ 1273¾ 1268 1268 —9 May 1264½ —8½ Jul 1262¼ —9 Aug 1255½ —9 Sep 1246½ —9 Nov 1211¼ 1211¼ 1203¾ 1203¾ —9½ Jul 1207¾ —9½ Nov 1172½ —9½ Est. sales 152,606. Mon.’s sales 137,387 Mon.’s open int 606,180 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 63.44 63.60 61.30 61.89 —1.31 Sep 62.21 62.45 60.22 60.78 —1.29 Oct 61.33 61.47 59.37 59.91 —1.32 Dec 61.13 61.24 58.98 59.52 —1.36 Jan 60.81 60.91 58.78 59.35 —1.31 Mar 60.50 60.52 58.42 59.00 —1.27 May 59.76 59.76 58.35 58.77 —1.25 Jul 59.45 59.45 57.86 58.42 —1.21 Aug 57.91 57.92 57.50 57.92 —1.17 Sep 57.44 57.59 57.44 57.47 —1.15 Oct 56.55 57.43 56.55 57.01 —1.11 Dec 57.54 57.54 56.57 56.89 —1.11 Jan 56.82 —1.11 Mar 56.66 —1.12 May 56.65 —1.12 Jul 56.63 —1.12 Aug 56.49 —1.12 Sep 56.35 —1.12 Oct 56.18 —1.05 Dec 56.10 56.33 56.10 56.33 —1.11 Jul 56.71 —1.11 Oct 56.71 —1.11 Dec 56.53 —1.11 Est. sales 87,757. Mon.’s sales 101,192 Mon.’s open int 376,119 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 435.70 436.30 429.00 435.00 +.50 Sep 409.60 409.70 401.10 406.30 —2.40 Oct 396.60 396.60 387.90 393.00 —3.50 Dec 395.90 395.90 387.00 391.60 —4.30 Jan 394.10 394.40 386.10 390.40 —4.30 Mar 390.40 391.00 383.00 387.20 —3.90 May 387.20 388.10 380.90 384.80 —3.50 Jul 385.60 386.20 379.50 383.50 —2.80 Aug 376.00 378.90 375.00 378.00 —2.20 Sep 370.00 372.70 368.40 370.80 —1.30 Oct 360.00 365.00 359.10 362.90 —.50 Dec 361.30 363.80 360.00 363.20 —.30 Jan 362.00 —.10 Mar 357.30 —.70 May 355.50 —.70 Jul 354.90 —.70 Aug 353.90 —.70 Sep 352.90 —.70 Oct 347.30 —.70 Dec 343.50 —.70 Jul 342.90 —.70 Oct 342.90 —.70 Dec 341.70 —.70 Est. sales 79,667. Mon.’s sales 66,146 Mon.’s open int 402,538

