1Humanigen 2.99 +1.35 Up 82.3 2MyMdPhar 4.25 +1.91 Up 81.6 3VigilNeuron 4.29 +1.92 Up 81.0 4OramedPharm 8.20 +3.60 Up 78.3 5InsprTcOxn 2.26 +.94 Up 71.2 6AvadelPharm 4.36 +1.79 Up 69.6 7RubiconTch 15.11 +6.01 Up 66.0 8VerricaPh 3.45 +1.28 Up 59.0 9MagentaTh 2.08 +.77 Up 58.8 10ScholrRock 8.38 +3.05 Up 57.2 11MarathDigt 8.51 +2.97 Up 53.6 12FaradyFuInt 5.40 +1.85 Up 52.1 13Inhibrx 17.22 +5.64 Up 48.7 14LexiconPhm 2.87 +.93 Up 47.9 15BeyondAir 10.96 +3.54 Up 47.7 16ImmunerAn 7.28 +2.28 Up 45.6 17IsoPlexisn 3.09 +.95 Up 44.4 18Atreca 2.58 +.79 Up 44.1 19KuraSushi 72.29 +21.93 Up 43.5 20Kaleran 5.16 +1.55 Up 42.9 21RegettiCmpn 5.30 +1.56 Up 41.7 22AlphaTaun 10.63 +3.06 Up 40.4 23Ipsidyn 2.64 +.75 Up 39.7 241LifeTher 11.55 +3.27 Up 39.5 25Agenus 2.71 +.75 Up 38.3 DOWNS Name LastChgPct. 1Medigusrs .61 —12.56 Off 95.4 2MINDTcpfA 7.14 —6.16 Off 46.3 3IntegrMedTc 2.32 —1.61 Off 41.0 4DiaMedicaT 1.35 — .72 Off 34.8 5Staffng360rs 4.11 —2.07 Off 33.5 6ArtsWayMfg 2.24 — .72 Off 24.3 7PhenxMtrn 3.52 —1.13 Off 24.3 8BonNatLife 1.97 — .56 Off 22.1 9NemauraMd 2.06 — .51 Off 19.8 10Vivakorn 1.62 — .39 Off 19.4 11AppldMolTr 2.34 — .56 Off 19.3 12Alvotechn 7.80 —1.75 Off 18.3 13IDEXBio 8.13 —1.80 Off 18.1 14UpstartHld 27.09 —5.73 Off 17.5 15SRAXInc 2.63 — .56 Off 17.4 16MiromtrxMd 2.71 — .56 Off 17.1 17AvaloTherrs 5.18 —1.06 Off 17.0 18KornitDig 26.14 —5.11 Off 16.4 19AnebuloPh 4.60 — .89 Off 16.2 20QurateRetlA 2.44 — .46 Off 15.9 21Cardlytics 19.02 —3.54 Off 15.7 22HyperfineA 1.74 — .32 Off 15.5 23GracellBio 4.31 — .79 Off 15.5 24MSPRcvryA 1.80 — .32 Off 15.1 25PagayaTcAn 3.43 — .60 Off 14.9 —————————

