1NeuroBoPhrs 17.92 +9.64 Up116.4 2DawsonGeoph 2.00 +.87 Up 77.0 3ZeroFoxn 7.06 +2.95 Up 71.8 4VentyxBion 36.85 +13.75 Up 59.5 5AkousInc 5.16 +1.87 Up 56.8 6ApldOptoel 3.76 +1.26 Up 50.4 7InnovAge 5.53 +1.74 Up 45.9 8JowellGlb 2.12 +.66 Up 45.2 9ImmunerA 12.28 +3.41 Up 38.4 10AnixaBiohrs 5.71 +1.57 Up 37.9 11AxellaHlth 2.41 +.66 Up 37.7 12NanoLabsn 5.56 +1.52 Up 37.6 13FGFinlGrpf 21.50 +5.50 Up 34.4 14VNETGrp 6.11 +1.52 Up 33.1 15ImmunityBio 6.06 +1.42 Up 30.6 16RegulusThrs 2.18 +.50 Up 29.8 17Meihuan 5.15 +1.03 Up 25.0 18InozymePh 3.92 +.78 Up 24.8 19Gogoron 5.35 +1.02 Up 23.6 20ComeraLfn 2.48 +.46 Up 22.8 21AdventTech 3.65 +.64 Up 21.3 22ChampOnhrs 8.96 +1.55 Up 20.9 23OldPointFncl 28.32 +4.86 Up 20.7 24IDEAYA 11.16 +1.91 Up 20.6 25HuadiIntl 29.64 +5.04 Up 20.5 DOWNS Name LastChgPct. 1ADiTxrs 4.31 —5.29 Off 55.1 2VintageWine 3.10 —2.64 Off 46.0 3CardiffOnc 1.58 —1.32 Off 45.5 4PepGenn 5.63 —4.27 Off 43.1 5FstWvBiors 1.73 —1.28 Off 42.5 6ShiftPixyrs 20.19 —14.26 Off 41.4 7Kalera 1.35 — .87 Off 39.2 8RntRnwyAn 2.90 —1.58 Off 35.3 9LisataTherrs 5.00 —2.67 Off 34.8 10Omeros 3.51 —1.84 Off 34.4 11SolunaHldg 1.99 —1.02 Off 33.9 12LesakaTch 3.50 —1.67 Off 32.3 13AlaunosThh 2.50 —1.19 Off 32.2 14Altimmune 13.67 —6.31 Off 31.6 15NutexHlthn 2.05 — .89 Off 30.3 16PagayaTcAn 7.87 —3.13 Off 28.5 17SarcosTchn 2.83 —1.07 Off 27.4 18SingMachin 5.74 —2.16 Off 27.3 19Hempaccon 2.84 —1.00 Off 26.0 20GoosehdIns 40.57 —13.58 Off 25.1 21WerewolfTh 5.59 —1.83 Off 24.7 22Apexigenn 5.76 —1.85 Off 24.3 23SkyWater 8.68 —2.77 Off 24.2 24AdobeInc 299.50 —95.28 Off 24.1 25TenayaTh 3.63 —1.14 Off 23.9 —————————

