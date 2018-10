AFCA Division II Coaches Poll

By The Associated Press

Preseason Record Pts Pvs 1. Texas A&M-Commerce (13) 14-1 748 1 2. West Florida (14) 11-4 721 2 3. Minnesota St. (2) 13-1 691 4 4. Indiana (Pa.) (2) 13-1 666 3 5. Fort Hays St. (Kan.) 11-1 591 8 5. NW Missouri St. (2) 9-3 591 16 7. Harding (Ark.) 11-4 550 6 8. Ferris St. (Mich.) 11-2 503 5 9. Central Washington 11-1 494 7 10. Grand Valley St. (Mich.) 8-3 478 NR 11. Midwestern St. (Texas) 10-1 473 11 12. West Alabama 10-3 470 12 13. Indianapolis (Ind.) 11-1 402 13 14. Colorado St.-Pueblo 9-3 401 17 15. Ashland (Ohio) 11-2 350 10 16. Shepherd (W.Va.) 10-1 332 14 17. Assumption (Mass.) 11-2 292 9 18. Central Missouri 9-3 209 NR 19. West Georgia 9-4 196 19 20. Sioux Falls (S.D.) 9-3 158 20 21. Winona St. (Minn.) 10-2 134 15 22. Carson-Newman (Tenn.) 8-3 118 NR 23. Ohio Dominican 7-3 105 NR 24. Ouachita Baptist (Ark.) 9-3 102 NR 25. Findlay (Ohio) 10-3 101 22

Others Receiving Votes: California (Pa.), 89; Delta St. (Miss.), 74; West Chester (Pa.), 74; Colorado Mesa, 66; Bowie St. (Md.), 60; Virginia St., 51; Minnesota-Duluth, 41; Albany St. (Ga.), 39; Florida Tech, 36; Colorado Mines, 34; Shippensburg (Pa.), 31; Tuskegee (Ala.), 26; Wingate (N.C.), 25; Azusa Pacific (Calif.), 22; Valdosta St. (Ga.), 22; Pittsburg St. (Kan.), 21; Notre Dame (Ohio), 18; Eastern New Mexico, 17; Edinboro (Pa.), 15; Missouri Western St., 14; Bloomsburg (Pa.), 13; Emporia St. (Kan.), 11; Central Oklahoma, 9; LIU Post (N.Y.), 8; Slippery Rock (Pa.), 8; Augustana (S.D.), 5; Fairmont St. (W.Va.), 5; Humboldt St. (Calif.), 4; Catawba (N.C.), 3; Fayetteville St. (N.C.), 3; Hillsdale (Mich.), 3; Southern Arkansas, 1; Washburn (Kan.), 1.

