Athletics 7, Angels 0

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Semien ss 5 3 3 4 0 0 .259 Chapman 3b 5 1 2 1 0 1 .274 Lowrie 2b 4 0 1 0 1 1 .265 Davis dh 5 1 2 2 0 1 .258 Canha 1b 2 0 1 0 0 1 .258 a-Olson ph-1b 3 0 0 0 0 0 .233 Piscotty rf 5 1 3 0 0 0 .255 Pinder lf 3 0 0 0 2 1 .253 Laureano cf 4 0 0 0 0 2 .263 Lucroy c 4 1 2 0 0 0 .244 Totals 40 7 14 7 3 7

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Calhoun rf 4 0 0 0 0 2 .212 Upton lf 3 0 1 0 0 1 .258 Marte lf 1 0 0 0 0 1 .206 Ohtani dh 4 0 1 0 0 1 .272 Pujols 1b 3 0 1 0 0 0 .254 Fernandez 1b 1 0 1 0 0 0 .270 Simmons ss 3 0 0 0 0 0 .306 Fletcher 2b 4 0 0 0 0 1 .256 Cowart 3b 3 0 1 0 1 0 .167 Briceno c 4 0 0 0 0 2 .280 Young Jr. cf 1 0 0 0 2 0 .207 Totals 31 0 5 0 3 8

Oakland 131 200 000—7 14 1 Los Angeles 000 000 000—0 5 0

a-grounded out for Canha in the 4th.

E_Semien (19). LOB_Oakland 9, Los Angeles 8. 2B_Semien (26), Upton (14), Cowart (4). HR_Semien (8), off Skaggs; Davis (34), off Skaggs; Semien (9), off Skaggs. RBIs_Semien 4 (43), Chapman (40), Davis 2 (92).

Runners left in scoring position_Oakland 3 (Semien, Laureano, Olson); Los Angeles 4 (Pujols, Briceno 2, Marte). RISP_Oakland 3 for 8; Los Angeles 0 for 8.

LIDP_Upton. GIDP_Olson, Simmons.

DP_Oakland 2 (Laureano, Canha), (Olson, Semien); Los Angeles 1 (Fletcher, Simmons, Pujols).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Jackson, W, 4-2 7 1-3 3 0 0 3 6 110 2.48 Buchter 2-3 0 0 0 0 2 9 3.51 Pagan 1 2 0 0 0 0 18 3.28 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Skaggs, L, 8-8 3 1-3 10 7 7 1 5 64 3.78 Robles 1 2-3 3 0 0 0 0 22 3.89 Jerez 1 0 0 0 1 1 21 0.00 Ramirez 2 0 0 0 1 1 21 4.55 Arcia 1 1 0 0 0 0 8 0.00

Inherited runners-scored_Buchter 2-0, Robles 2-1. HBP_Pagan (Simmons). WP_Jackson, Jerez.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Stu Scheurwater; Second, Cory Blaser; Third, Chris Segal.

T_3:08. A_39,425 (45,050).

