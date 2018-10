Brewers 7, Pirates 6

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf 7 1 3 2 1 1 .276 Diaz c 8 1 2 0 0 1 .286 Polanco rf 5 2 3 1 2 0 .246 Freese 3b 8 0 1 0 0 2 .283 Cervelli 1b 7 0 2 1 1 3 .259 Marte cf 6 1 3 1 1 0 .275 Hechavarria ss 4 0 1 0 0 2 .258 d-Moran ph 1 0 0 0 0 1 .267 Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 f-Rodriguez ph 1 0 0 0 0 1 .162 Brault p 2 0 0 0 0 1 .167 Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 Newman 2b-ss 5 1 2 0 2 2 .182 Musgrove p 2 0 0 0 0 0 .217 a-Bell ph 1 0 0 0 0 1 .261 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Santana p 0 0 0 0 0 0 — c-Dickerson ph 1 0 0 0 0 1 .304 Kela p 0 0 0 0 0 0 — Harrison 2b 2 0 0 0 0 1 .257 Totals 60 6 17 5 7 17

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 1 2 0 1 1 .308 Yelich rf 7 1 1 2 0 2 .311 Aguilar 1b 6 2 1 0 1 3 .279 Shaw 2b 3 0 0 0 1 1 .245 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — Williams p 0 0 0 0 0 0 .250 Jennings p 0 0 0 0 0 0 .667 Albers p 0 0 0 0 0 0 — e-Perez ph-3b 2 1 0 0 1 0 .261 Braun lf 7 0 2 0 0 2 .259 Moustakas 3b 4 1 1 2 1 1 .248 Burnes p 0 0 0 0 0 0 — g-Pina ph 1 0 0 0 0 1 .253 Lyles p 0 1 0 0 1 0 .000 Kratz c 7 0 3 2 0 3 .261 Arcia ss 7 0 2 1 0 1 .216 Miley p 2 0 0 0 0 1 .235 Hader p 0 0 0 0 0 0 .500 b-Thames ph 1 0 0 0 0 0 .224 Soria p 0 0 0 0 0 0 — Schoop 2b 2 0 0 0 1 0 .233 Totals 54 7 12 7 7 16

Pittsburgh 020 001 001 000 002—6 17 2 Milwaukee 400 000 000 000 003—7 12 2

Two outs when winning run scored.

a-struck out for Musgrove in the 5th. b-flied out for Hader in the 7th. c-struck out for Santana in the 8th. d-struck out for Hechavarria in the 9th. e-popped out for Albers in the 10th. f-struck out for Vazquez in the 11th. g-struck out for Burnes in the 13th.

E_Newman (1), Kela (2), Arcia (11), Schoop (13). LOB_Pittsburgh 19, Milwaukee 11. 2B_Frazier (14), Diaz (12), Hechavarria (10), Newman (1), Cain (21). HR_Yelich (22), off Musgrove; Moustakas (23), off Musgrove. RBIs_Frazier 2 (20), Polanco (70), Cervelli (49), Marte (58), Yelich 2 (66), Moustakas 2 (76), Kratz 2 (16), Arcia (22). SB_Marte (29). SF_Polanco. S_Harrison.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 11 (Polanco, Freese 2, Cervelli, Hechavarria 2, Newman, Bell 2, Moran, Brault); Milwaukee 3 (Kratz, Arcia, Miley). RISP_Pittsburgh 3 for 17; Milwaukee 4 for 9.

Runners moved up_Marte, Diaz, Freese, Shaw, Braun. GIDP_Frazier, Yelich 3.

DP_Pittsburgh 3 (Newman, Hechavarria, Cervelli), (Hechavarria, Cervelli), (Brault, Newman, Cervelli); Milwaukee 1 (Schoop, Arcia, Aguilar).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove 4 6 4 4 0 4 61 3.56 Rodriguez 2 3 0 0 0 3 35 2.95 Santana 1 0 0 0 0 0 7 2.62 Kela 1 0 0 0 2 3 27 2.83 Vazquez 2 1 0 0 0 2 31 2.62 Brault 4 0 0 0 2 3 58 4.54 Holmes, L, 1-3 2-3 2 3 3 3 1 30 8.15 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Miley 5 10 2 2 1 4 91 2.32 Hader, H, 18 2 1 1 1 0 2 27 1.56 Soria, H, 6 1 0 0 0 0 3 13 2.38 Jeffress 1 2 1 1 1 2 31 1.45 Williams 2-3 1 0 0 1 0 10 3.86 Jennings 0 0 0 0 1 0 4 3.26 Albers 1-3 0 0 0 0 0 2 6.16 Burnes 3 1 0 0 0 3 40 3.27 Lyles, W, 3-4 2 2 2 1 3 3 35 4.66

Jennings pitched to 1 batter in the 10th.

Inherited runners-scored_Jennings 2-0, Albers 3-0. HBP_Miley (Marte), Santana (Cain). WP_Kela, Holmes.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Sam Holbrook; Second, Chris Segal; Third, Jim Wolf.

T_5:36. A_32,694 (41,900).

