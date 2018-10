Brewers 8, Padres 4

By The Associated Press

San Diego Milwaukee ab r h bi ab r h bi Margot cf 5 0 1 1 Yelich lf 5 1 1 1 Hosmer 1b 5 1 1 0 Cain cf 5 2 2 0 Renfroe lf 4 1 2 2 Mstakas 3b 4 1 2 0 Vllneva 3b 4 0 1 0 Aguilar 1b 4 1 2 3 Hedges c 4 1 2 0 T.Shaw 2b 3 1 2 2 Galvis ss 3 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 F.Reyes rf 4 0 1 0 Thames rf 4 1 1 1 Spngnbr 2b 4 1 1 1 H.Perez rf 0 0 0 0 B.Knndy p 1 0 0 0 Kratz c 4 0 1 0 Asuaje ph 1 0 0 0 O.Arcia ss 4 1 3 1 P.Hghes p 1 0 0 0 Chacin p 1 0 0 0 Wngnter p 0 0 0 0 Soria p 0 0 0 0 Jnkwski ph 0 0 0 0 Jffress p 0 0 0 0 Schoop ph-2b 1 0 0 0 Totals 36 4 9 4 Totals 35 8 14 8

San Diego 000 012 100—4 Milwaukee 510 011 00x—8

E_T.Shaw (10). DP_Milwaukee 1. LOB_San Diego 7, Milwaukee 6. 2B_Margot (22), Villanueva (14). HR_Renfroe (11), Yelich (18), Aguilar (28), T.Shaw (23), Thames (16), O.Arcia (3). SB_Cain (20). SF_T.Shaw (4). S_Chacin 2 (7).

IP H R ER BB SO San Diego Kennedy L,0-1 4 11 6 6 0 3 Hughes 3 3 2 2 0 3 Wingenter 1 0 0 0 0 2 Milwaukee Chacin W,11-4 6 6 3 3 1 3 Soria 1 1 1 0 0 2 Jeffress 1 1 0 0 0 2 Knebel 1 1 0 0 1 2

WP_Kennedy, Chacin.

Umpires_Home, Alan Porter; First, Todd Tichenor; Second, Bill Miller; Third, Nick Mahrley.

T_2:55. A_32,355 (41,900).

