Cardinals 12, Reds 5

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 0 1 0 0 0 .244 Peraza ss 4 1 1 1 0 0 .287 Votto 1b 4 1 2 0 1 1 .283 Suarez 3b 5 0 1 1 0 0 .294 Gennett 2b 4 1 3 1 1 0 .317 Ervin lf 5 0 0 0 0 2 .283 Schebler rf 5 1 3 2 0 0 .271 Barnhart c 4 1 2 0 1 0 .252 Bailey p 0 0 0 0 0 0 .125 a-Herrera ph 1 0 0 0 0 0 .190 Wisler p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Williams ph 1 0 1 0 0 0 .301 Stephens p 0 0 0 0 0 0 .000 Dixon p 0 0 0 0 0 0 .189 Totals 38 5 14 5 3 3

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b-1b 5 1 2 2 0 1 .274 Molina c 5 1 1 0 0 1 .272 Pena c 0 0 0 0 0 0 .200 Martinez rf 2 2 2 0 3 0 .314 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Adams 1b 4 1 1 0 0 1 .253 Cecil p 0 0 0 0 0 0 — Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Garcia ph-2b 1 0 0 0 0 0 .218 O’Neill lf 4 1 1 0 1 2 .270 DeJong ss 5 2 2 5 0 1 .232 Bader cf 4 1 1 0 0 1 .276 Munoz 2b-rf 4 1 2 2 1 1 .278 Gomber p 3 1 1 2 0 0 .200 Wisdom 3b 2 1 1 1 0 0 .333 Totals 39 12 14 12 5 8

Cincinnati 200 000 030— 5 14 1 St. Louis 043 000 05x—12 14 0

a-flied out for Bailey in the 6th. b-singled for Wisler in the 8th. c-grounded out for Hicks in the 8th.

E_Suarez (16). LOB_Cincinnati 12, St. Louis 9. 2B_Schebler (17), O’Neill (4), Gomber (1). HR_Schebler (13), off Cecil; Carpenter (35), off Bailey; DeJong (15), off Bailey; Wisdom (2), off Stephens. RBIs_Peraza (45), Suarez (96), Gennett (80), Schebler 2 (40), Carpenter 2 (73), DeJong 5 (48), Munoz 2 (34), Gomber 2 (4), Wisdom (4). SF_Peraza. S_Bailey 2.

Runners left in scoring position_Cincinnati 7 (Hamilton, Peraza 2, Suarez 2, Schebler, Barnhart); St. Louis 3 (Adams, Gomber, Wisdom). RISP_Cincinnati 4 for 15; St. Louis 5 for 12.

Runners moved up_Herrera, Ervin, Schebler, Bader, Garcia.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Bailey, L, 1-13 5 9 7 3 2 5 91 6.13 Wisler 2 1 0 0 1 3 37 5.02 Stephens 2-3 4 5 5 2 0 33 6.23 Dixon 1-3 0 0 0 0 0 4 0.00 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gomber, W, 5-0 7 10 2 2 0 3 96 2.77 Cecil 1-3 1 3 3 2 0 17 6.75 Hicks, H, 21 2-3 2 0 0 1 0 26 3.07 Leone 1 1 0 0 0 0 12 3.38

Inherited runners-scored_Dixon 2-0, Hicks 1-1. HBP_Stephens (Bader).

Umpires_Home, John Libka; First, Jerry Meals; Second, Ed Hickox; Third, Gabe Morales.

T_3:22. A_42,365 (45,538).

