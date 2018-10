Cardinals 12, Rockies 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 5 2 4 2 0 0 .273 Molina c 5 1 2 1 0 0 .273 Pena c 0 0 0 0 0 0 .200 Martinez rf 5 1 2 1 0 1 .307 O’Neill lf 5 2 2 2 0 2 .282 DeJong ss 4 1 1 0 1 1 .233 Gyorko 3b 5 2 3 1 0 0 .266 Bader cf 4 1 1 2 0 1 .280 Munoz 2b 4 2 0 1 1 0 .274 Gomber p 3 0 1 2 0 0 .167 Ross p 0 0 0 0 0 0 .154 b-Adams ph 1 0 0 0 0 0 .252 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Totals 41 12 16 12 2 5

Colorado AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 4 2 2 0 0 1 .278 Gonzalez rf 4 0 1 0 0 2 .290 Arenado 3b 3 0 1 0 0 0 .311 Shaw p 0 0 0 0 0 0 — a-Parra ph 1 0 0 1 0 0 .285 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Story ss 3 0 0 1 0 0 .289 Wolters lf 1 0 0 0 0 0 .164 Holliday lf-1b 4 1 1 0 0 1 .333 Desmond 1b-ss 3 0 1 0 1 0 .234 Dahl cf 4 0 0 0 0 0 .271 Iannetta c 2 0 0 0 1 1 .219 Anderson p 0 0 0 0 0 0 .095 Bettis p 1 0 0 0 0 1 .091 Rusin p 1 0 1 0 0 0 .500 McMahon 3b 1 0 0 0 0 0 .243 Totals 32 3 7 2 2 6

St. Louis 604 002 000—12 16 1 Colorado 011 000 010— 3 7 2

a-grounded out for Shaw in the 8th. b-grounded out for Ross in the 9th.

E_Bader (2), Holliday (1), Iannetta (4). LOB_St. Louis 6, Colorado 4. 2B_Carpenter 4 (38), Martinez (24), Bader (15), LeMahieu (26), Gonzalez (26), Desmond (16). HR_O’Neill (6), off Anderson. RBIs_Carpenter 2 (71), Molina (57), Martinez (73), O’Neill 2 (15), Gyorko (43), Bader 2 (27), Munoz (32), Gomber 2 (2), Story (85), Parra (48). SF_Bader. S_Gomber.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Molina 2, O’Neill, Munoz); Colorado 2 (Bettis, Wolters). RISP_St. Louis 8 for 16; Colorado 1 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Parra. GIDP_Martinez, LeMahieu, Iannetta.

DP_St. Louis 2 (DeJong, Munoz, Carpenter), (DeJong, Munoz, Carpenter); Colorado 1 (Story, LeMahieu, Desmond).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gomber, W, 4-0 6 5 2 1 1 6 87 2.79 Ross 2 2 1 1 1 0 29 4.18 Leone 1 0 0 0 0 0 4 3.86 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, L, 6-7 2-3 7 6 6 1 1 36 4.79 Bettis 3 1-3 4 4 0 0 2 67 5.20 Rusin 2 3 2 2 1 0 31 6.85 Shaw 2 2 0 0 0 1 21 6.16 McGee 1 0 0 0 0 1 10 5.84

Inherited runners-scored_Bettis 2-0. WP_Rusin.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Tony Randazzo; Second, Brian O’Nora; Third, Cory Blaser.

T_2:48. A_41,235 (50,398).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.