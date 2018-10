Cardinals 5, Brewers 2

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Yelich lf 5 1 2 0 0 1 .310 Cain cf 3 1 1 0 1 1 .302 Moustakas 3b 1 0 0 0 3 0 .257 Aguilar 1b 3 0 1 2 1 1 .280 Shaw 2b 4 0 0 0 0 1 .246 Schoop ss 4 0 1 0 0 1 .234 Thames rf 1 0 0 0 0 1 .229 Perez rf 2 0 0 0 0 0 .265 Lyles p 0 0 0 0 0 0 .000 Williams p 0 0 0 0 0 0 .250 c-Braun ph 1 0 0 0 0 1 .253 Kratz c 4 0 1 0 0 1 .250 Peralta p 2 0 0 0 0 0 .000 Broxton rf 2 0 1 0 0 0 .193 Totals 32 2 7 2 5 8

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 0 0 0 1 1 .272 Molina c 3 1 0 0 1 0 .282 Martinez rf 4 1 2 0 0 0 .308 1-O’Neill pr-rf 0 1 0 0 0 0 .310 Ozuna lf 4 0 1 2 0 0 .270 DeJong ss 3 1 0 0 0 2 .239 Gyorko 3b 3 1 1 1 1 1 .254 Wong 2b 3 0 1 2 1 0 .238 Bader cf 3 0 1 0 1 1 .286 Flaherty p 2 0 0 0 0 1 .147 Hudson p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .228 Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Wisdom ph 1 0 0 0 0 1 .429 Norris p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 5 6 5 5 7

Milwaukee 000 000 020—2 7 0 St. Louis 200 100 02x—5 6 0

a-popped out for Hudson in the 7th. b-struck out for Hicks in the 8th. c-struck out for Williams in the 9th.

1-ran for Martinez in the 8th.

LOB_Milwaukee 8, St. Louis 7. 2B_Yelich (26), Martinez (22), Wong (15), Bader (12). HR_Gyorko (10), off Peralta. RBIs_Aguilar 2 (89), Ozuna 2 (66), Gyorko (40), Wong 2 (31). SB_Cain (22), O’Neill (2).

Runners left in scoring position_Milwaukee 3 (Yelich, Shaw, Schoop); St. Louis 4 (Molina 2, Wisdom 2). RISP_Milwaukee 1 for 7; St. Louis 2 for 9.

Runners moved up_Cain, Carpenter. GIDP_Aguilar, Perez.

DP_St. Louis 2 (DeJong, Wong, Carpenter), (Wong, DeJong, Carpenter).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta, L, 5-4 6 3 3 3 3 5 96 4.48 Lyles 1 2-3 3 2 2 2 1 42 4.66 Williams 1-3 0 0 0 0 1 6 4.03 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, W, 7-6 6 3 0 0 3 7 95 3.05 Hudson, H, 5 1 1 0 0 0 0 11 0.79 Hicks, H, 18 1 2 2 2 2 0 27 3.18 Norris, S, 24-28 1 1 0 0 0 1 14 3.08

Inherited runners-scored_Williams 2-0. HBP_Lyles (DeJong).

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Cory Blaser; Second, Ramon De Jesus; Third, Stu Scheurwater.

T_3:07. A_41,630 (45,538).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.