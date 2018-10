Cardinals 5, Dodgers 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 5 2 3 1 0 1 .273 Martinez rf 5 2 2 2 0 0 .309 Norris p 0 0 0 0 0 0 — DeJong ss 4 0 0 0 1 3 .236 Ozuna lf 4 0 2 0 1 1 .273 Wisdom 3b 3 0 0 1 1 0 .333 Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 Cecil p 0 0 0 0 0 0 — f-O’Neill ph-rf 1 0 0 0 0 1 .284 Bader cf 4 0 1 0 0 3 .281 Wong 2b 4 0 1 0 0 1 .240 Pena c 3 0 0 0 1 1 .200 Gomber p 2 0 0 0 0 1 .111 a-Garcia ph 1 0 0 0 0 1 .227 Hudson p 0 0 0 0 0 0 .000 Gyorko 3b 1 1 1 1 0 0 .254 Totals 37 5 10 5 4 13

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 4 1 1 0 1 1 .230 Turner 3b 4 1 2 0 1 1 .308 Machado ss 3 0 1 1 1 0 .303 Bellinger 1b-cf 3 1 0 1 1 1 .261 Jansen p 0 0 0 0 0 0 — Kemp rf-lf 3 0 1 0 2 1 .284 Hernandez cf 2 0 0 0 1 0 .222 d-Muncy ph-1b 2 0 1 1 0 1 .257 Taylor lf-cf 4 0 0 0 1 2 .245 Barnes c 1 0 0 0 1 1 .200 b-Grandal ph-c 3 0 0 0 0 3 .243 Wood p 2 0 0 0 0 1 .049 Chargois p 0 0 0 0 0 0 .000 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Pederson ph 0 0 0 0 1 0 .244 Maeda p 0 0 0 0 0 0 .094 e-Puig ph-rf 1 0 1 0 0 0 .269 Totals 32 3 7 3 10 12

St. Louis 100 020 002—5 10 0 Los Angeles 000 020 100—3 7 1

a-struck out for Gomber in the 6th. b-struck out for Barnes in the 6th. c-walked for Baez in the 6th. d-singled for Hernandez in the 7th. e-singled for Maeda in the 8th. f-struck out for Cecil in the 9th.

E_Kemp (2). LOB_St. Louis 9, Los Angeles 14. 2B_Carpenter (34), Turner (15). HR_Martinez (15), off Wood; Gyorko (11), off Jansen; Carpenter (34), off Jansen. RBIs_Carpenter (69), Martinez 2 (71), Wisdom (3), Gyorko (41), Machado (76), Bellinger (60), Muncy (56). SB_Muncy (3). SF_Bellinger.

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (DeJong, Pena 2, Gomber 2); Los Angeles 7 (Bellinger 2, Hernandez, Wood, Grandal 3). RISP_St. Louis 1 for 7; Los Angeles 2 for 13.

Runners moved up_Martinez, Wong. LIDP_Kemp.

DP_St. Louis 1 (Wong, Carpenter).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gomber 5 5 2 2 4 4 83 2.98 Hudson, H, 6 1 2-3 0 1 1 3 2 37 1.38 Hicks, BS, 5-9 1 2 0 0 1 3 33 3.13 Cecil, W, 1-1 1-3 0 0 0 1 0 4 5.26 Norris, S, 25-29 1 0 0 0 1 3 29 3.02 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Wood 4 7 3 3 2 4 71 3.60 Chargois 0 0 0 0 1 0 6 3.45 Baez 2 0 0 0 1 3 33 3.61 Maeda 2 0 0 0 0 4 29 3.78 Jansen, L, 0-4 1 3 2 2 0 2 24 2.44

Wood pitched to 3 batters in the 5th.

Chargois pitched to 1 batter in the 5th.

Inherited runners-scored_Hicks 2-1, Cecil 1-0, Chargois 2-0, Baez 3-1. HBP_Gomber (Machado). WP_Hicks.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Jim Wolf; Second, Chad Fairchild; Third, D.J. Reyburn.

T_4:10. A_42,402 (56,000).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.