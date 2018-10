Chargers-Cardinals Stats

By The Associated Press

L.A. Chargers 3 0 7 7—17 Arizona 7 0 7 10—24 First Quarter

Ari_Edmonds 2 run (Dawson kick), 8:02.

LAC_FG Sturgis 45, 1:52.

Third Quarter

Ari_Cash 12 fumble return (Dawson kick), 12:23.

LAC_G.Davis 47 pass from G.Smith (Aguayo kick), 2:04.

Fourth Quarter

LAC_Newsome 6 run (Aguayo kick), 14:34.

Ari_Bry.Williams 14 pass from Kanoff (McCrane kick), 10:06.

Ari_FG McCrane 28, 6:43.

A_61,328.

___

LAC Ari First downs 23 11 Total Net Yards 387 174 Rushes-yards 24-97 21-56 Passing 290 118 Punt Returns 5-19 3-63 Kickoff Returns 3-93 3-76 Interceptions Ret. 1-9 1-7 Comp-Att-Int 28-49-1 12-26-1 Sacked-Yards Lost 4-17 2-6 Punts 4-52.8 9-46.3 Fumbles-Lost 3-3 0-0 Penalties-Yards 15-155 11-110 Time of Possession 35:05 24:55

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Los Angeles, Ekeler 5-22, Hansbrough 3-21, Gordon 5-16, Ca.Jones 3-15, G.Smith 2-9, Shimonek 1-7, A.Scott 1-4, Newsome 4-3. Arizona, D.Johnson 2-28, Edmonds 5-11, Logan 5-7, Badie 6-6, Foster 3-4.

PASSING_Los Angeles, Ca.Jones 6-12-0-50, G.Smith 14-23-1-218, Shimonek 8-14-0-39. Arizona, Bradford 1-1-0-6, Rosen 6-13-0-41, Glennon 2-7-1-11, Kanoff 3-5-0-66.

RECEIVING_Los Angeles, A.Scott 5-44, G.Davis 4-88, Newsome 4-34, Patton 4-32, Ekeler 2-42, Culkin 2-24, M.Williams 2-18, Watt 2-8, J..Jones 1-7, Hansbrough 1-5, Spruce 1-5. Arizona, Vollert 3-19, Foster 3-7, Kirk 2-9, Tolliver 1-48, Holmes 1-21, Bry.Williams 1-14, Seals-Jones 1-6.

MISSED FIELD GOALS_Los Angeles, Sturgis 41.

