Cubs 2, Mets 1

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 5 0 3 0 0 1 .248 McNeil 2b 5 0 1 0 0 0 .330 Jackson cf 2 0 0 0 3 0 .273 Conforto lf 4 0 0 0 1 3 .232 Frazier 3b 4 1 1 0 1 3 .229 Bruce 1b 4 0 0 0 1 2 .215 Plawecki c 5 0 0 0 0 2 .236 Nimmo rf 5 0 1 0 0 3 .264 deGrom p 4 0 2 1 0 0 .138 Lugo p 0 0 0 0 0 0 .091 Blevins p 0 0 0 0 0 0 .500 d-Flores ph 1 0 0 0 0 0 .271 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 Zamora p 0 0 0 0 0 0 — Totals 39 1 8 1 6 14

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Murphy 2b 4 0 0 0 0 2 .308 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .167 c-Contreras ph 1 0 0 0 0 0 .263 Chavez p 0 0 0 0 0 0 .000 Rizzo 1b 5 0 4 0 0 1 .282 Heyward rf 4 0 0 0 1 1 .276 Baez ss 4 1 1 0 1 3 .297 Caratini c 4 0 1 0 0 0 .250 Schwarber lf 4 0 1 0 1 1 .239 Almora cf 5 1 1 0 0 2 .297 Hamels p 1 0 0 0 0 1 .143 a-La Stella ph 1 0 0 0 0 1 .269 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Zobrist ph-2b 3 0 2 1 0 0 .313 Bote 3b 3 0 0 1 0 1 .276 Totals 39 2 10 2 3 13

New York 000 001 000 00—1 8 1 Chicago 000 000 100 01—2 10 1

One out when winning run scored.

a-struck out for Hamels in the 5th. b-singled for De La Rosa in the 7th. c-grounded out for Cishek in the 10th. d-lined out for Blevins in the 11th.

E_Sewald (1), Murphy (5). LOB_New York 11, Chicago 11. 2B_Rosario (21). 3B_McNeil (3). RBIs_deGrom (4), Bote (25), Zobrist (50). SB_Frazier (8). CS_Rosario (10), Conforto (4). SF_Bote. S_Caratini.

Runners left in scoring position_New York 7 (Rosario, Conforto 3, Frazier, Bruce 2); Chicago 2 (Murphy, Schwarber). RISP_New York 1 for 13; Chicago 1 for 6.

Runners moved up_McNeil 2, Plawecki. LIDP_Flores. GIDP_Caratini.

DP_New York 1 (deGrom, Rosario, Bruce); Chicago 1 (Zobrist, Rizzo).

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom 8 8 1 1 1 10 109 1.68 Lugo 1 0 0 0 0 0 11 2.86 Blevins 1 1 0 0 0 2 17 3.86 Sewald, L, 0-5 1-3 0 1 1 2 1 13 5.68 Zamora 0 1 0 0 0 0 3 2.08 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hamels 5 4 0 0 3 8 93 3.70 Kintzler 1-3 1 1 1 1 0 12 4.47 De La Rosa 1 2-3 2 0 0 1 1 33 3.95 Edwards Jr. 1 0 0 0 0 2 11 2.25 Strop 1 0 0 0 0 1 8 2.50 Cishek 1 0 0 0 1 2 16 1.77 Chavez, W, 5-2 1 1 0 0 0 0 16 2.87

Inherited runners-scored_Zamora 3-1, De La Rosa 2-1. WP_deGrom.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Stu Scheurwater; Second, Gary Cederstrom; Third, Eric Cooper.

T_3:41. A_37,017 (41,649).

