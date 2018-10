Cubs 3, Nationals 2

By The Associated Press

Washington Chicago ab r h bi ab r h bi Eaton rf 5 0 2 1 Rizzo 1b 1 1 0 1 T.Trner ss 5 1 1 0 J.Baez 2b 3 1 0 0 Rendon 3b 3 0 0 0 Zobrist rf 3 0 0 0 Harper cf 3 0 1 0 Kntzler p 0 0 0 0 J.Soto lf 3 0 2 1 Edwrds p 0 0 0 0 Zmmrman 1b 3 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 Solis p 0 0 0 0 Heyward cf-rf 4 0 1 2 G.Hllnd p 0 0 0 0 Bote 3b 3 0 0 0 Glover p 0 0 0 0 Schwrbr lf 3 1 1 0 Mar.Ryn ph 1 0 0 0 Almora cf 1 0 0 0 Suero p 0 0 0 0 Cntrras c 3 0 0 0 D.Mrphy 2b 4 1 3 0 Hndrcks p 1 0 0 0 Kieboom c 3 0 0 0 L Stlla ph 1 0 0 0 Difo ph 1 0 0 0 J.Wlson p 0 0 0 0 Hllcksn p 1 0 0 0 Cishek p 0 0 0 0 M.Adams 1b 2 0 0 0 I.Happ ph-lf 1 0 1 0 Russell ss 3 0 1 0 Totals 34 2 9 2 Totals 27 3 4 3

Washington 110 000 000—2 Chicago 000 002 10x—3

E_Strop (2). LOB_Washington 9, Chicago 6. 2B_D.Murphy (9). SB_Eaton (4). CS_Bote (4). S_Hellickson (3).

IP H R ER BB SO Washington Hellickson 5 2-3 0 2 2 4 3 Solis L,1-2 BS,3 1-3 2 1 1 0 1 Holland 1-3 2 0 0 1 0 Glover 2-3 0 0 0 0 0 Suero 1 0 0 0 1 1 Chicago Hendricks 6 8 2 2 0 5 Wilson 1-3 1 0 0 0 0 Cishek W,3-1 2-3 0 0 0 0 2 Kintzler 0 0 0 0 2 0 Edwards Jr. H,16 1 0 0 0 0 0 Strop S,9-12 1 0 0 0 0 1

Solis pitched to 1 batter in the 7th

Kintzler pitched to 2 batters in the 8th

HBP_by Hendricks (Rendon). WP_Cishek.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Nick Mahrley; Second, Alan Porter; Third, Todd Tichenor.

T_3:10. A_41,531 (41,649).

