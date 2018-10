Cubs 7, Reds 1

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 4 1 2 0 0 0 .239 Peraza ss 4 0 2 0 0 1 .294 Gennett 2b 3 0 1 0 1 1 .311 Suarez 3b 4 0 0 0 0 2 .294 Ervin rf 4 0 2 1 0 1 .298 Barnhart 1b 3 0 0 0 1 0 .244 Herrera lf 3 0 0 0 0 0 .188 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .238 Casali c 3 0 1 0 0 0 .321 DeSclafani p 1 0 0 0 0 1 .188 Dixon lf 1 0 0 0 0 1 .195 Totals 30 1 8 1 2 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Murphy 2b 5 1 2 0 0 0 .305 1-Almora pr-cf 0 0 0 0 0 0 .301 Baez ss 5 3 3 1 0 0 .295 Rizzo 1b 2 2 2 3 1 0 .270 Zobrist rf-2b 4 1 2 1 0 1 .307 Schwarber lf 4 0 0 0 0 2 .241 Happ cf-rf 2 0 1 0 2 0 .241 Caratini c 4 0 2 2 0 1 .252 Hamels p 3 0 0 0 0 2 .154 Bote 3b 4 0 0 0 0 1 .272 Totals 33 7 12 7 3 7

Cincinnati 100 000 000—1 8 1 Chicago 201 010 30x—7 12 0

1-ran for Murphy in the 8th.

E_Peraza (16). LOB_Cincinnati 5, Chicago 7. 2B_Hamilton (10), Baez (34), Happ (15). HR_Rizzo (21), off DeSclafani; Baez (27), off DeSclafani. RBIs_Ervin (21), Baez (93), Rizzo 3 (83), Zobrist (48), Caratini 2 (12). SB_Peraza (20), Ervin (4), Baez (21), Happ (6). CS_Hamilton (6). SF_Rizzo. S_DeSclafani, Hamels.

Runners left in scoring position_Cincinnati 3 (Hamilton, Barnhart 2); Chicago 4 (Schwarber, Bote 3). RISP_Cincinnati 3 for 9; Chicago 2 for 11.

Runners moved up_Hamels, Baez. LIDP_Herrera. GIDP_Suarez, Barnhart.

DP_Chicago 3 (Bote, Rizzo), (Bote, Murphy, Rizzo), (Bote, Rizzo).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, L, 6-4 6 8 5 4 1 5 87 4.26 Lorenzen 2 4 2 2 2 2 40 3.04 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hamels, W, 9-9 9 8 1 1 2 7 114 3.82

DeSclafani pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Lorenzen 1-1. WP_DeSclafani.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Larry Vanover; Second, Ben May; Third, Dave Rackley.

T_2:27. A_41,130 (41,649).

