Diamondbacks 3, Phillies 2

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 6 0 1 0 0 4 .260 Hoskins lf 4 0 0 0 0 1 .261 Quinn rf 1 0 0 0 1 1 .316 Williams rf-lf 5 0 0 0 0 2 .258 Arano p 0 0 0 0 0 0 — Hunter p 1 0 0 0 0 0 .000 Davis p 0 0 0 0 0 0 .000 Santana 1b 4 0 1 0 2 0 .220 Cabrera ss 3 1 1 0 0 0 .271 Kingery ss 2 0 0 0 0 0 .225 Herrera cf 6 1 2 1 0 0 .277 Franco 3b 5 0 2 0 1 1 .278 Alfaro c 4 0 0 1 0 2 .254 Arrieta p 2 0 0 0 0 2 .143 b-Knapp ph 1 0 0 0 0 0 .226 Dominguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Morgan p 0 0 0 0 0 0 — Cozens lf 1 0 0 0 0 1 .100 Totals 45 2 7 2 4 14

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay cf 7 0 0 0 0 0 .273 Goldschmidt 1b 7 0 1 0 0 1 .274 Peralta lf 7 2 4 2 0 1 .298 Escobar 3b 5 1 2 0 1 0 .280 Souza Jr. rf 5 0 2 1 1 1 .252 Descalso 2b 5 0 0 0 1 2 .261 Ahmed ss 5 0 1 0 1 0 .244 Avila c 4 0 1 0 2 2 .168 Godley p 2 0 0 0 0 0 .075 McFarland p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Marte ph 1 0 1 0 0 0 .257 Andriese p 0 0 0 0 0 0 — c-Pollock ph 1 0 0 0 0 0 .283 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Bradley p 0 0 0 0 0 0 — d-Mathis ph 1 0 0 0 0 0 .208 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Hirano p 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 51 3 12 3 6 7

Philadelphia 000 000 200 000 00—2 7 0 Arizona 000 000 002 000 01—3 12 0

One out when winning run scored.

a-singled for McFarland in the 8th. b-grounded out for Arrieta in the 9th. c-grounded out for Andriese in the 9th. d-lined out for Bradley in the 11th.

LOB_Philadelphia 9, Arizona 14. 2B_Peralta (23), Escobar 2 (41), Souza Jr. (9), Avila (4). 3B_Herrera (3). HR_Peralta (18), off Dominguez; Peralta (19), off Davis. RBIs_Herrera (61), Alfaro (26), Peralta 2 (56), Souza Jr. (20). SB_Quinn (2), Souza Jr. (3), Ahmed 2 (4). SF_Alfaro. S_Arrieta.

Runners left in scoring position_Philadelphia 3 (Hoskins, Cabrera, Kingery); Arizona 9 (Jay, Souza Jr. 2, Descalso 3, Pollock 2, Mathis). RISP_Philadelphia 0 for 9; Arizona 1 for 12.

Runners moved up_Escobar, Hirano. LIDP_Franco. GIDP_Knapp, Ahmed.

DP_Philadelphia 1 (Cabrera, Hernandez, Santana); Arizona 2 (Ahmed, Descalso), (Descalso, Ahmed, Goldschmidt).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta 8 3 0 0 2 4 110 3.11 Dominguez, BS, 3-15 1-3 3 2 2 0 0 16 2.45 Garcia 2-3 0 0 0 2 1 14 3.90 Morgan 1-3 0 0 0 0 0 2 4.55 Arano 1 2-3 3 0 0 0 1 33 2.09 Hunter 2 2 0 0 2 0 30 3.98 Davis, L, 1-2 1-3 1 1 1 0 1 8 3.74 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Godley 7 1-3 5 2 2 1 7 94 4.35 McFarland 2-3 0 0 0 1 1 10 1.83 Andriese 1 2 0 0 0 1 19 4.18 Boxberger 1 0 0 0 2 1 16 3.32 Bradley 1 0 0 0 0 1 8 3.00 Chafin 1 0 0 0 0 3 15 1.79 Hirano, W, 3-2 2 0 0 0 0 0 19 2.16

Inherited runners-scored_Garcia 1-0, McFarland 1-0. HBP_Godley 2 (Cabrera,Alfaro).

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Shane Livensparger; Second, CB Bucknor; Third, Chris Conroy.

T_4:38. A_21,131 (48,519).

