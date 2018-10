Diamondbacks 5, Angels 4

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Calhoun rf 5 2 2 0 0 1 .226 Fletcher 2b 5 1 3 2 0 1 .278 Pujols 1b 2 0 0 0 2 0 .253 Simmons ss 4 0 2 1 0 1 .299 Rivera c 3 0 0 0 0 3 .250 b-Ohtani ph 1 0 0 0 0 0 .267 Anderson p 0 0 0 0 0 0 — Bedrosian p 0 0 0 0 0 0 — Ward 3b 4 0 0 0 0 2 .240 Cowart lf 4 0 1 0 0 3 .151 Young Jr. cf 4 0 0 0 0 1 .266 Pena p 2 0 0 0 0 1 .000 a-J.Marte ph 1 1 1 1 0 0 .214 Alvarez p 0 0 0 0 0 0 — Arcia c 1 0 1 0 0 0 .310 Totals 36 4 10 4 2 13

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Pollock cf 3 1 0 0 0 3 .283 Escobar 3b 3 1 1 0 1 1 .281 Peralta lf 3 2 3 3 1 0 .305 Goldschmidt 1b 4 0 1 0 0 2 .293 Souza Jr. rf 4 0 1 1 0 1 .252 K.Marte 2b 2 0 1 0 2 0 .249 Ahmed ss 4 0 0 0 0 2 .239 Mathis c 3 0 0 0 0 2 .213 Bradley p 0 0 0 0 0 0 — Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — c-Jay ph 0 1 0 0 0 0 .277 Corbin p 2 0 0 0 0 2 .204 Hirano p 0 0 0 0 0 0 .000 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Murphy c 2 0 1 0 0 0 .207 Totals 30 5 8 4 4 13

Los Angeles 002 000 200—4 10 1 Arizona 202 000 001—5 8 0

No outs when winning run scored.

a-homered for Pena in the 7th. b-lined out for Rivera in the 8th. c-hit by pitch for Boxberger in the 9th.

E_Bedrosian (1). LOB_Los Angeles 7, Arizona 8. 2B_Calhoun (13), Cowart (5), Peralta (24). 3B_Fletcher (2). HR_J.Marte (5), off Hirano; Peralta (24), off Pena. RBIs_Fletcher 2 (21), Simmons (57), J.Marte (16), Peralta 3 (68), Souza Jr. (25). SB_Souza Jr. (5). S_Pollock.

Advertisement

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Pujols, Ward, Young Jr.); Arizona 4 (Souza Jr., Ahmed 3). RISP_Los Angeles 2 for 6; Arizona 3 for 7.

GIDP_Pujols, Mathis.

DP_Los Angeles 1 (Fletcher, Simmons, Pujols); Arizona 1 (Escobar, K.Marte, Goldschmidt).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Pena 6 7 4 4 2 12 91 4.53 Alvarez 1 0 0 0 0 1 6 2.70 Anderson 1 0 0 0 2 0 22 3.47 Bedrosian, L, 5-3 0 1 1 0 0 0 6 3.33 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Corbin 6 5 2 2 2 8 95 3.17 Hirano, H, 28 2-3 1 1 1 0 1 12 2.19 Chafin 0 1 1 1 0 0 5 2.14 Bradley, BS, 4-7 1 1-3 2 0 0 0 2 22 3.32 Boxberger, W, 2-4 1 1 0 0 0 2 13 3.30

Chafin pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Bradley 1-1. HBP_Pena (Pollock), Bedrosian (Jay). WP_Corbin.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Laz Diaz; Second, Jeff Nelson; Third, Andy Fletcher.

T_2:54. A_30,420 (48,519).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.