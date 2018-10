Dodgers 7, Padres 3

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Galvis ss 5 0 2 0 0 2 .242 Myers 3b 5 1 2 0 0 1 .264 Renfroe lf 5 1 3 2 0 1 .253 Hosmer 1b 5 0 1 0 0 3 .252 Reyes rf 2 1 1 1 1 1 .239 Maton p 0 0 0 0 0 0 — Stock p 0 0 0 0 0 0 — c-Asuaje ph 1 0 0 0 0 1 .196 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — e-Pirela ph 1 0 0 0 0 0 .249 Hedges c 5 0 1 0 0 0 .237 Spangenberg 2b 4 0 1 0 0 1 .240 Margot cf 4 0 2 0 0 1 .248 Erlin p 2 0 1 0 0 1 .250 Jankowski rf 2 0 1 0 0 0 .260 Totals 41 3 15 3 1 12

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 4 1 0 0 1 0 .228 Turner 3b 5 1 3 5 0 0 .308 Machado ss 5 1 1 2 0 0 .301 Kemp lf 4 0 2 0 0 1 .284 Bellinger 1b 0 0 0 0 0 0 .259 Hernandez 1b-cf 4 0 3 0 0 0 .228 Taylor cf-lf 3 0 0 0 1 1 .247 Puig rf 4 0 0 0 0 3 .264 Barnes c 2 0 0 0 0 2 .198 a-Grandal ph-c 1 1 0 0 1 1 .243 Ryu p 2 1 2 0 0 0 .250 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Pederson ph 0 1 0 0 1 0 .242 Floro p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Muncy ph 0 1 0 0 1 0 .259 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 7 11 7 5 8

San Diego 011 000 001—3 15 2 Los Angeles 000 042 01x—7 11 0

a-walked for Barnes in the 6th. b-walked for Baez in the 6th. c-struck out for Stock in the 7th. d-walked for Floro in the 8th. e-lined out for Diaz in the 9th.

E_Myers (2), Hedges (9). LOB_San Diego 12, Los Angeles 8. 2B_Myers (14), Turner 2 (18), Kemp (21), Hernandez (13). 3B_Myers (2). HR_Reyes (11), off Ryu; Renfroe (16), off Garcia; Machado (31), off Erlin. RBIs_Renfroe 2 (48), Reyes (15), Turner 5 (39), Machado 2 (82). SB_Jankowski (21).

Runners left in scoring position_San Diego 6 (Myers 3, Hosmer, Hedges 2); Los Angeles 5 (Machado, Puig 3, Barnes). RISP_San Diego 1 for 8; Los Angeles 3 for 12.

GIDP_Machado, Taylor.

DP_San Diego 2 (Galvis, Spangenberg, Hosmer), (Galvis, Spangenberg, Hosmer).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Erlin, L, 3-4 4 2-3 8 4 4 1 3 94 3.69 Maton 1-3 0 2 2 3 1 23 4.20 Stock 1 1 0 0 0 0 14 2.49 Diaz 2 2 1 1 1 4 44 5.79 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ryu, W, 4-1 5 2-3 11 2 2 1 8 86 2.38 Baez, H, 5 1-3 0 0 0 0 0 1 3.50 Floro 2 3 0 0 0 4 35 2.37 Garcia 1 1 1 1 0 0 7 5.57

Maton pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Maton 2-0, Stock 2-2, Baez 2-0. WP_Stock.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Laz Diaz; Second, Brian Gorman; Third, Tripp Gibson.

T_3:07. A_43,252 (56,000).

