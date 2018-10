Giants-Lions Stats

By The Associated Press

New York 0 10 7 13—30 Detroit 3 0 0 14—17 First Quarter

Det_FG Prater 44, 7:55.

Second Quarter

NYG_Gallman 8 pass from D.Webb (Rosas kick), 13:55.

NYG_FG Rosas 55, 5:16.

Third Quarter

NYG_Lauletta 10 run (Koehn kick), 10:19.

Advertisement

Fourth Quarter

NYG_Gallman 11 run (Koehn kick), 10:25.

Det_T.Jones 11 pass from Rudock (Santoso kick), 7:29.

NYG_R.Martin 16 run (kick failed), 4:11.

Det_Rudock 1 run (Santoso kick), :26.

A_47,172.

___

NYG Det First downs 19 21 Total Net Yards 299 308 Rushes-yards 26-96 22-67 Passing 203 241 Punt Returns 3-25 2-8 Kickoff Returns 3-40 5-87 Interceptions Ret. 1-24 0-0 Comp-Att-Int 18-28-0 31-44-1 Sacked-Yards Lost 0-0 4-23 Punts 3-43.3 4-52.5 Fumbles-Lost 2-0 2-0 Penalties-Yards 8-58 9-95 Time of Possession 27:42 32:18

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_New York, R.Martin 7-47, Gallman 5-26, Lauletta 2-13, Simmons 6-11, D.Webb 1-1, Tanney 1-(minus 1), J.Stewart 4-(minus 1). Detroit, Blount 11-32, K.Johnson 4-9, Abdullah 2-7, Rudock 2-7, Cassel 1-6, Riddick 1-6, Stafford 1-0.

PASSING_New York, D.Webb 14-20-0-140, Lauletta 2-5-0-27, Tanney 2-3-0-36. Detroit, Stafford 2-5-0-51, Rudock 23-30-0-171, Cassel 6-9-1-42.

RECEIVING_New York, J.Adams 3-31, Engram 2-13, Ellison 2-13, Gallman 2-9, R.Shepard 1-40, Lewis 1-31, S.Shepard 1-27, Latimer 1-15, Simonson 1-11, Raymond 1-7, Bundy 1-5, Smith 1-1, Sharp 1-0. Detroit, Powell 4-20, Riddick 3-50, D.Ford 3-31, Billingsley 3-30, T.Jones 3-26, Redding 2-28, Ma.Jones 2-14, Golladay 2-13, Valles 2-5, Roberts 1-16, Zenner 1-11, K.Johnson 1-10, Lucas 1-5, Lacy 1-4, Willson 1-3, Abdullah 1-(minus 2).

MISSED FIELD GOALS_Detroit, Prater 49.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.