Impact-Toronto FC, Sums

By The Associated Press

Montreal 1 0—1 Toronto 3 0—3

First half_1, Toronto, Giovinco, 9 (Morrow), 7th minute. 2, Toronto, Giovinco, 10 (Osorio), 22nd. 3, Toronto, Osorio, 9 (Janson), 29th. 4, Montreal, Silva, 2 (Taider), 30th.

Second half_None.

Goalies_Montreal, Evan Bush; Toronto, Alexander Bono.

Yellow Cards_Sagna, Montreal, 63rd.

Referee_. Assistant Referees_. 4th Official_.

A_27,994 (30,991)

Lineups

Montreal_Evan Bush; Rudy Camacho, Rod Fanni, Bacary Sagna, Alejandro Silva (Jeisson Vargas, 58th); Mike Azira, Ken Krolicki (Quincy Amarikwa, 46th), Daniel Lovitz, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Saphir Taider; .

Toronto_Alex Bono; Drew Moor, Justin Morrow, Eriq Zavaleta, Gregory van der Wiel; Michael Bradley, Marky Delgado, Jonathan Osorio, Victor Vazquez (Ashtone Morgan, 62nd); Sebastian Giovinco (Jay Chapman, 73rd), Lucas Janson (Tosaint Ricketts, 78th).

