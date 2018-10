LPGA-Cambia Portland Classic Scores

By The Associated Press

Thursday At Portland, Ore. Columbia Edgewater CC Purse: $1.3 million Yardage: 6,476; Par: 72 (36-36) First Round

a-denotes amateur

Marina Alex 32-30—62 Brooke M. Henderson 33-31—64 Minjee Lee 34-30—64 Robynn Ree 30-35—65 Katherine Perry 34-32—66 Su Oh 32-34—66 Georgia Hall 33-33—66 Angela Stanford 34-33—67 Mi Hyang Lee 36-31—67 Mariah Stackhouse 33-34—67 Jaye Marie Green 34-33—67 Ally McDonald 33-34—67 Brittany Lincicome 35-32—67 Anna Nordqvist 35-32—67 Tiffany Chan 32-36—68 Camilla Lennarth 32-36—68 Beatriz Recari 35-33—68 Pornanong Phatlum 35-33—68 Lexi Thompson 35-33—68 Jacqui Concolino 34-34—68 Charley Hull 33-35—68 Megan Khang 33-35—68 Gaby Lopez 36-32—68 Ayako Uehara 35-33—68 Amy Olson 35-33—68 Mina Harigae 33-35—68 Peiyun Chien 31-38—69 Brittany Marchand 36-33—69 Jane Park 36-33—69 Aditi Ashok 35-34—69 Inbee Park 34-35—69 Austin Ernst 34-35—69 Mo Martin 35-34—69 Daniela Iacobelli 31-38—69 Christina Kim 35-34—69 Celine Boutier 35-34—69 Brittany Benvenuto 37-32—69 Sandra Changkija 37-32—69 Lindy Duncan 33-36—69 Hannah Green 35-34—69 Benyapa Niphatsophon 33-36—69 Mariajo Uribe 36-33—69 Sophia Popov 35-34—69 Jennifer Hahn 33-36—69 Kassidy Teare 36-33—69 Becky Morgan 35-35—70 Mirim Lee 35-35—70 Jodi Ewart Shadoff 36-34—70 Katherine Kirk 37-33—70 Alison Walshe 35-35—70 Lee-Anne Pace 34-36—70 Rebecca Artis 35-35—70 Lee Lopez 35-35—70 Julieta Granada 35-35—70 Min Lee 34-36—70 Kim Kaufman 35-35—70 Juli Inkster 35-35—70 Amy Yang 34-36—70 Chella Choi 34-36—70 Perrine Delacour 35-35—70 Maria Torres 34-36—70 Amelia Lewis 32-38—70 Katie Burnett 35-35—70 Cydney Clanton 35-35—70 Jing Yan 33-37—70 P.K. Kongkraphan 34-37—71 Daniela Darquea 37-34—71 Sherman Santiwiwatthanaphong 35-36—71 Danielle Kang 32-39—71 Lizette Salas 38-33—71 Yu Liu 36-35—71 Thidapa Suwannapura 36-35—71 Lauren Coughlin 35-36—71 Brianna Do 36-35—71 Mi Jung Hur 36-35—71 Mel Reid 34-37—71 Wichanee Meechai 37-34—71 Holly Clyburn 35-36—71 Candie Kung 37-34—71 Brittany Altomare 35-36—71 Wei-Ling Hsu 36-35—71 Ryann O’Toole 34-37—71 Catriona Matthew 35-36—71 In Gee Chun 34-37—71 Pernilla Lindberg 34-37—71 Sarah Jane Smith 35-36—71 So Yeon Ryu 35-36—71 Karen Stupples 35-36—71 Cheyenne Woods 34-38—72 Emily Pedersen 37-35—72 Shanshan Feng 36-36—72 Dori Carter 35-37—72 Allison Emrey 34-38—72 Olafia Kristinsdottir 37-35—72 Caroline Hedwall 36-36—72 Kris Tamulis 38-34—72 Kelly Shon 35-37—72 Jackie Stoelting 37-35—72 Dani Holmqvist 34-38—72 Brittany Lang 35-37—72 Katelyn Sepmoree 37-35—72 Kelly Tan 36-36—72 Ashleigh Buhai 37-35—72 Alena Sharp 36-36—72 Anne-Catherine Tanguay 35-37—72 Gemma Dryburgh 38-35—73 Natalie Gulbis 38-35—73 Jessy Tang 36-37—73 Laetitia Beck 40-33—73 Alison Lee 35-38—73 Madeleine Sheils 35-38—73 Sandra Gal 36-37—73 Paula Reto 33-40—73 Nanna Koerstz Madsen 38-35—73 Samantha Troyanovich 37-36—73 Azahara Munoz 39-34—73 Sei Young Kim 37-36—73 Emma Talley 36-37—73 a-Olivia Benzin 36-37—73 Lauren Kim 37-36—73 Xiyu Lin 38-35—73 Morgan Pressel 37-37—74 Katelyn Dambaugh 38-36—74 AJ Newell 38-37—75 Simin Feng 36-39—75 Maddie McCrary 36-39—75 Luna Sobron 37-38—75 Sakura Yokomine 38-37—75 Beth Allen 38-38—76 a-Gigi Stoll 37-39—76 Tiffany Joh 36-40—76 Martina Edberg 40-36—76 Lorie Kane 37-39—76 Haeji Kang 38-39—77 Pannarat Thanapolboonyaras 39-38—77 Nicole Broch Larsen 40-38—78 Emily Tubert 38-40—78 Leticia Ras-Anderica 41-37—78 Maude-Aimee Leblanc 40-38—78 Cindy LaCrosse 44-35—79 Amy E Simanton 39-40—79 Sydnee Michaels 39-42—81 Erynne Lee 43-39—82

