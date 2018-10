LPGA Tour-Indy Women in Tech Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Brickyard Crossing Golf Club Indianapolis Purse: $2 million Yardage: 6,456; Par 72 Final (a-amateur; x-won on first playoff hole) x-Sung Hyun Park, $300,000 68-63-66-68—265 -23 Lizette Salas, $185,159 62-69-64-70—265 -23 Amy Yang, $134,320 68-64-65-69—266 -22 Jin Young Ko, $103,907 65-66-70-67—268 -20 Danielle Kang, $76,030 65-68-70-66—269 -19 Angel Yin, $76,030 64-69-69-67—269 -19 Brooke M. Henderson, $46,328 70-69-68-63—270 -18 Ariya Jutanugarn, $46,328 70-65-69-66—270 -18 Mi Hyang Lee, $46,328 66-69-69-66—270 -18 Mina Harigae, $46,328 69-67-65-69—270 -18 Nasa Hataoka, $46,328 64-69-68-69—270 -18 Jenny Shin, $33,317 72-68-67-64—271 -17 Bronte Law, $33,317 69-69-67-66—271 -17 Lexi Thompson, $33,317 68-68-64-71—271 -17 Brianna Do, $29,398 66-70-67-69—272 -16 Caroline Masson, $25,343 69-70-70-64—273 -15 Austin Ernst, $25,343 68-68-72-65—273 -15 Caroline Inglis, $25,343 69-70-68-66—273 -15 Chella Choi, $25,343 68-70-67-68—273 -15 Lydia Ko, $25,343 66-71-68-68—273 -15 Jodi Ewart Shadoff, $20,159 70-69-71-64—274 -14 Shanshan Feng, $20,159 69-70-68-67—274 -14 Sandra Gal, $20,159 70-68-69-67—274 -14 Haeji Kang, $20,159 71-66-70-67—274 -14 Emma Talley, $20,159 70-67-69-68—274 -14 Cristie Kerr, $20,159 69-67-69-69—274 -14 Thidapa Suwannapura, $20,159 67-67-70-70—274 -14 Jeong Eun Lee, $15,936 70-69-68-68—275 -13 So Yeon Ryu, $15,936 68-71-67-69—275 -13 Marina Alex, $15,936 68-70-66-71—275 -13 Hannah Green, $15,936 69-67-68-71—275 -13 Jennifer Song, $15,936 68-67-69-71—275 -13 Jacqui Concolino , $12,739 70-69-71-66—276 -12 Jaye Marie Green, $12,739 70-68-71-67—276 -12 Yu Liu, $12,739 69-69-71-67—276 -12 Ashleigh Buhai, $12,739 66-70-72-68—276 -12 Jane Park, $12,739 65-74-68-69—276 -12 Wichanee Meechai, $12,739 70-68-68-70—276 -12 Moriya Jutanugarn, $10,137 68-72-69-68—277 -11 Katherine Kirk, $10,137 71-68-70-68—277 -11 Katelyn Dambaugh , $10,137 69-67-73-68—277 -11 Anne-Catherine Tanguay, $10,137 68-70-70-69—277 -11 Madeleine Sheils, $10,137 67-70-69-71—277 -11 Julieta Granada, $7,738 68-71-72-67—278 -10 Lindy Duncan, $7,738 70-70-70-68—278 -10 Carlota Ciganda, $7,738 66-70-74-68—278 -10 Morgan Pressel, $7,738 70-69-70-69—278 -10 Maria Torres, $7,738 68-69-72-69—278 -10 Pernilla Lindberg, $7,738 67-69-72-70—278 -10 Brittany Lang, $7,738 69-71-67-71—278 -10 Angela Stanford, $7,738 68-71-68-71—278 -10 Jackie Stoelting, $7,738 70-66-71-71—278 -10 Jessica Korda, $6,487 71-67-69-72—279 -9 Kris Tamulis, $5,778 69-68-73-70—280 -8 Sophia Popov, $5,778 70-67-72-71—280 -8 Alena Sharp, $5,778 67-71-70-72—280 -8 Eun-Hee Ji, $5,778 71-69-66-74—280 -8 Wei-Ling Hsu, $5,778 67-71-68-74—280 -8 Caroline Hedwall, $5,778 65-68-73-74—280 -8 Mariah Stackhouse, $5,018 66-72-72-71—281 -7 Candie Kung, $5,018 70-68-71-72—281 -7 Azahara Munoz, $4,865 70-69-74-69—282 -6 Beatriz Recari, $4,765 69-70-69-75—283 -5 Annie Park, $4,562 70-70-74-70—284 -4 Camilla Lennarth , $4,562 70-68-75-71—284 -4 Cindy LaCrosse, $4,562 70-67-70-77—284 -4 Dori Carter, $4,360 72-68-74-71—285 -3 Nicole Broch Larsen, $4,207 67-73-73-73—286 -2 Brittany Altomare, $4,207 70-69-73-74—286 -2 Maude-Aimee Leblanc, $4,030 70-70-77-70—287 -1 Paula Reto, $4,030 69-68-70-80—287 -1 a-Erica Shepherd 71-67-75-76—289 +1 Peiyun Chien, $3,953 72-68-75-75—290 +2

