LPGA Tour-Indy Women in Tech Scores

By The Associated Press

Friday At Brickyard Crossing Golf Club Indianapolis Purse: $2 million Yardage: 6,456; Par 72 Partial Second Round

(a-amateur)

Sung Hyun Park 68-63—131 Lizette Salas 62-69—131 Danielle Kang 65-68—133 Nasa Hataoka 64-69—133 Thidapa Suwannapura 67-67—134 Ariya Jutanugarn 70-65—135 Jackie Stoelting 70-66—136 Mina Harigae 69-67—136 Katelyn Dambaugh 69-67—136 Hannah Green 69-67—136 Pernilla Lindberg 67-69—136 Brianna Do 66-70—136 Haeji Kang 71-66—137 Paula Reto 69-68—137 Candie Kung 70-68—138 Sandra Gal 70-68—138 Wichanee Meechai 70-68—138 Bronte Law 69-69—138 Yu Liu 69-69—138 Anne-Catherine Tanguay 68-70—138 Chella Choi 68-70—138 Wei-Ling Hsu 67-71—138 Brooke M. Henderson 70-69—139 Caroline Inglis 69-70—139 Caroline Masson 69-70—139 Dori Carter 72-68—140 Jenny Shin 72-68—140 Peiyun Chien 72-68—140 Eun-Hee Ji 71-69—140 Maude-Aimee Leblanc 70-70—140 Lindy Duncan 70-70—140 Moriya Jutanugarn 68-72—140 Nicole Broch Larsen 67-73—140 Kim Kaufman 74-67—141 Yani Tseng 74-67—141 Nanna Koerstz Madsen 72-69—141 Madelene Sagstrom 71-70—141 Mo Martin 71-70—141 Brittany Marchand 70-71—141 Sherman Santiwiwatthanaphong 69-72—141 Celine Herbin 68-73—141 Mel Reid 68-73—141 Xiyu Lin 66-75—141 Luna Sobron 73-69—142 Daniela Iacobelli 73-69—142 Celine Boutier 72-70—142 Lauren Coughlin 71-71—142 Sarah Jane Smith 71-71—142 Pornanong Phatlum 70-72—142 Christina Kim 70-72—142 Minjee Lee 69-73—142 Emily Pedersen 72-71—143 Kelly Shon 72-71—143 Sydnee Michaels 72-71—143 Olafia Kristinsdottir 71-72—143 Su Oh 70-73—143 Tiffany Chan 69-74—143 Perrine Delacour 72-72—144 Benyapa Niphatsophon 72-72—144 Aditi Ashok 72-72—144 Mirim Lee 74-71—145 Sophia Schubert 72-73—145 Haru Nomura 72-73—145 Jessy Tang 70-75—145 Dani Holmqvist 73-73—146 Allison Emrey 71-75—146 Cheyenne Woods 77-71—148 Amelia Lewis 78-71—149 Paula Creamer 74-75—149 Samantha Troyanovich 75-76—151 Leticia Ras-Anderica 75-78—153

