Mets 10, Cubs 3

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. A.Rosario ss 5 1 2 1 0 0 .249 McNeil 2b 4 2 0 0 1 0 .319 Jackson cf 5 2 2 1 0 2 .275 Bruce 1b 3 0 2 0 0 1 .221 Oswalt p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Reyes ph 1 0 1 2 0 0 .201 Bashlor p 0 0 0 0 0 0 .000 Smith p 0 0 0 0 0 0 — b-Nido ph 1 1 0 0 0 0 .143 Rhame p 0 0 0 0 0 0 .000 Conforto lf 3 2 1 0 2 1 .233 Frazier 3b 5 1 2 5 0 0 .231 Nimmo rf 5 0 3 1 0 1 .268 Plawecki c 5 0 1 0 0 2 .235 Vargas p 2 0 0 0 0 0 .105 Flores 1b 3 1 2 0 0 0 .274 Totals 42 10 16 10 3 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 3 0 0 0 1 3 .238 Almora cf 3 0 0 0 0 0 .295 Zobrist 2b 4 0 1 0 0 0 .312 Rizzo 1b 3 0 1 0 1 0 .282 Bote ss 4 0 0 0 0 2 .267 Contreras c 3 2 2 0 1 0 .266 La Stella 3b 3 0 0 0 0 1 .264 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Norwood p 1 0 0 0 0 1 .000 Mills p 2 0 0 0 0 1 .333 R.Rosario p 0 0 0 0 0 0 1.000 Caratini 3b 2 1 1 2 0 1 .254 Happ rf 4 0 1 1 0 2 .239 Totals 32 3 6 3 3 11

New York 400 000 402—10 16 0 Chicago 010 000 002— 3 6 1

a-tripled for Oswalt in the 7th. b-reached on error for Smith in the 9th.

E_Norwood (1). LOB_New York 8, Chicago 6. 2B_Bruce (14), Contreras (23). 3B_Reyes (3). HR_Frazier (16), off Mills; Caratini (1), off Rhame. RBIs_A.Rosario (43), Jackson (26), Frazier 5 (52), Nimmo (40), Reyes 2 (15), Happ (36), Caratini 2 (14).

Runners left in scoring position_New York 5 (McNeil 2, Conforto, Vargas, Flores); Chicago 1 (Bote). RISP_New York 7 for 15; Chicago 1 for 5.

Runners moved up_Mills. GIDP_Frazier, Zobrist.

DP_New York 1 (A.Rosario, McNeil, Bruce); Chicago 1 (Bote, Zobrist, Rizzo).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Vargas, W, 5-8 5 1-3 4 1 1 2 6 96 6.56 Oswalt, H, 1 2-3 0 0 0 1 1 16 5.76 Bashlor 1 0 0 0 0 2 15 4.74 Smith 1 0 0 0 0 0 11 1.62 Rhame 1 2 2 2 0 2 18 7.71 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Mills, L, 0-1 5 5 4 4 2 5 89 3.55 R.Rosario 1 2-3 3 3 3 1 1 32 3.23 Kintzler 1 1-3 5 1 1 0 0 28 4.53 Norwood 1 3 2 1 0 1 30 4.76

Inherited runners-scored_Kintzler 2-2. HBP_Vargas (Almora). WP_Mills. PB_Contreras (6).

Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Gary Cederstrom; Second, Eric Cooper; Third, Ramon De Jesus.

T_3:10. A_33,386 (41,649).

