MLS Leaders

Through Friday, August 24
|Goals
|Josef Martinez, ATL
|28
|Zlatan Ibrahimovic, LA
|16
|Bradley Wright-Phillips, NYR
|16
|Gyasi Zardes, CLB
|15
|Nemanja Nikolic, CHI
|12
|Ignacio Piatti, MTL
|12
|Teal Bunbury, NE
|11
|Dom Dwyer, ORL
|11
|Mauro Manotas, HOU
|11
|Danny Hoesen, SJ
|10
|Kei Kamara, VAN
|10
|Darwin Quintero, MIN
|10
|Daniel Royer, NYR
|10
|Ismael Tajouri-Shradi, NYC
|10
|David Villa, NYC
|10
|Assists
|Kaku, NYR
|14
|Maximiliano Moralez, NYC
|13
|Borek Dockal, PHI
|12
|Sebastian Giovinco, TOR
|12
|Miguel Almiron, ATL
|11
|Romell Quioto, HOU
|11
|Luciano Acosta, DC
|10
|Alphonso Davies, VAN
|10
|Julian Gressel, ATL
|10
|Diego Valeri, POR
|10
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|Shots
|Sebastian Giovinco, TOR
|118
|Miguel Almiron, ATL
|113
|Vako Qazaishvili, SJ
|89
|Maximiliano Urruti, DAL
|88
|Zlatan Ibrahimovic, LA
|87
|Alberth Elis, HOU
|83
|Aleksandar Katai, CHI
|77
|Josef Martinez, ATL
|77
|Romell Quioto, HOU
|69
|Carlos Vela, LFC
|69
|Gyasi Zardes, CLB
|69
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|Shots on Goal
|Josef Martinez, ATL
|47
|Miguel Almiron, ATL
|40
|Alberth Elis, HOU
|40
|Zlatan Ibrahimovic, LA
|39
|Sebastian Giovinco, TOR
|36
|Aleksandar Katai, CHI
|33
|Gyasi Zardes, CLB
|32
|Carlos Vela, LFC
|31
|Teal Bunbury, NE
|30
|Dom Dwyer, ORL
|29
|Daniel Royer, NYR
|29
|Maximiliano Urruti, DAL
|29
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|Cautions
|Jack Price, COL
|9
|Luis Caicedo, NE
|8
|Diego Chara, POR
|8
|Francisco Calvo, MIN
|7
|Ashley Cole, LA
|7
|Roger Espinoza, KC
|7
|Leandro Gonzalez Pirez, ATL
|7
|Matt Hedges, DAL
|7
|Antonio Mlinar Delamea, NE
|7
|Alexander Ring, NYC
|7
|Marcelo Silva, RSL
|7
|Nouhou Tolo, SEA
|7
|Danny Wilson, COL
|7
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|Cards
|
|Y
|R
|TOTAL
|Ashley Cole, LA
|7
|2
|9
|Jack Price, COL
|9
|0
|9
|Luis Caicedo, NE
|8
|0
|8
|Francisco Calvo, MIN
|7
|1
|8
|Diego Chara, POR
|8
|0
|8
|Roger Espinoza, KC
|7
|1
|8
|Leandro Gonzalez Pirez, ATL
|7
|1
|8
|Antonio Mlinar Delamea, NE
|7
|1
|8
13 players tied with 7
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|Goals-Allowed Avg.
|Stefan Frei, SEA
|1.00
|Jimmy Maurer, DAL
|1.00
|Luis Robles, NYR
|1.05
|Brad Guzan, ATL
|1.11
|Jeff Attinella, POR
|1.18
|Zack Steffen, CLB
|1.19
|Sean Johnson, NYC
|1.25
|Tim Melia, KC
|1.25
|Joe Willis, HOU
|1.45
|Jesse Gonzalez, DAL
|1.46
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|Shutouts
|Tim Melia, KC
|10
|Sean Johnson, NYC
|9
|Tyler Miller, LFC
|8
|Luis Robles, NYR
|8
|Zack Steffen, CLB
|8
|Evan Bush, MTL
|7
|Jeff Attinella, POR
|6
|David Bingham, LA
|6
|Andre Blake, PHI
|6
|Brad Guzan, ATL
|6
|Nick Rimando, RSL
|6
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|Saves
|Evan Bush, MTL
|106
|David Bingham, LA
|99
|Andre Blake, PHI
|91
|Tyler Miller, LFC
|88
|Bobby Shuttleworth, MIN
|87
|Stefan Frei, SEA
|83
|Tim Howard, COL
|83
|Sean Johnson, NYC
|79
|Matt Turner, NE
|77
|Tim Melia, KC
|76
|Nick Rimando, RSL
|76
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