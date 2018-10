NASCAR Camping World Truck-UNOH 200 Lineup

By The Associated Press

Thursday; Race: Thursday At Bristol Motor Speedway Bristol, Tenn. Lap length: 0.526 miles (Car number in parentheses)

1. (51) Christopher Bell, Toyota, 125.839 mph.

2. (41) Ben Rhodes, Ford, 125.675.

3. (8) John Hunter Nemechek, Chevrolet, 125.518.

4. (21) Johnny Sauter, Chevrolet, 125.273.

5. (98) Grant Enfinger, Ford, 124.533.

6. (75) Parker Kligerman, Chevrolet, 124.533.

7. (18) Noah Gragson, Toyota, 124.339.

8. (4) Todd Gilliland, Toyota, 123.961.

9. (97) Jesse Little, Ford, 123.905.

10. (38) Ross Chastain, Chevrolet, 123.881.

11. (24) Justin Haley, Chevrolet, 123.602.

12. (42) Chad Finley, Chevrolet, 123.134.

13. (52) Stewart Friesen, Chevrolet, 123.953.

14. (16) Brett Moffitt, Toyota, 123.921.

15. (2) Cody Coughlin, Chevrolet, 123.889.

16. (25) Dalton Sargeant, Chevrolet, 123.770.

17. (13) Myatt Snider, Ford, 123.722.

18. (88) Matt Crafton, Ford, 123.531.

19. (20) Tanner Thorson, Chevrolet, 123.348.

20. (54) Riley Herbst, Toyota, 123.300.

21. (68) Clay Greenfield, Chevrolet, 123.095.

22. (30) Scott Lagasse Jr., Toyota, 123.071.

23. (02) Austin Hill, Chevrolet, 122.740.

24. (22) Austin Wayne Self, Chevrolet, 121.736.

25. (9) Codie Rohrbaugh, Chevrolet, 121.960.

26. (04) Cory Roper, Ford, 121.890.

27. (7) Korbin Forrister, Toyota, 121.382.

28. (83) Bayley Currey, Chevrolet, Owner Points

29. (3) Jordan Anderson, Chevrolet, Owner Points

30. (15) Stefan Parsons, Chevrolet, Owner Points

31. (45) Justin Fontaine, Chevrolet, Owner Points

32. (49) Wendell Chavous, Chevrolet, Owner Points

Failed to Qualify

33. (50) Gray Gaulding, Chevrolet, 121.236.

34. (92) Timothy Peters, Ford, 121.236.

35. (33) BJ McLeod, Chevrolet, 121.068.

36. (6) Norm Benning, Chevrolet, 111.261.

37. (10) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 108.782.

