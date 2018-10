NASCAR Truck – Chevrolet Silverado 250 Results

By The Associated Press

Sunday At Canadian Tire Motorsport Park Bowmanville, Ontario

(Pole position in parentheses)

1. (8) Justin Haley, Chevrolet, 65.

2. (7) John Hunter Nemechek, Chevrolet, 65.

3. (17) Brett Moffitt, Toyota, 65.

4. (5) Timothy Peters, Chevrolet, 65.

5. (4) Matt Crafton, Ford, 65.

6. (6) Johnny Sauter, Chevrolet, 65.

7. (16) Stewart Friesen, Chevrolet, 65.

8. (9) Austin Hill, Chevrolet, 65.

9. (2) Noah Gragson, Toyota, 65.

10. (10) Alex Tagliani, Chevrolet, 65.

11. (15) Todd Gilliland, Toyota, 65.

12. (13) DJ Kennington, Chevrolet, 65.

13. (14) Harrison Burton, Toyota, 65.

14. (1) Ben Rhodes, Ford, 65.

15. (12) Cody Coughlin, Chevrolet, 65.

16. (22) Jordan Anderson, Chevrolet, 65.

17. (11) Grant Enfinger, Ford, 65.

18. (20) Justin Fontaine, Chevrolet, 65.

19. (3) Myatt Snider, Ford, 65.

20. (25) Norm Benning, Chevrolet, 65.

21. (18) Austin Wayne Self, Chevrolet, 65.

22. (21) Bo LeMastus, Toyota, 64.

23. (27) Jason White, Chevrolet, 63.

24. (23) Wendell Chavous, Chevrolet, 63.

25. (31) Jesse Iwuji, Chevrolet, 63.

26. (30) Justin Kunz, Chevrolet, 62.

27. (24) Roger Reuse, Chevrolet, Vibration, 35.

28. (28) Ray Ciccarelli, Chevrolet, Vibration, 34.

29. (26) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, Oil Line, 32.

30. (19) Max Tullman, Chevrolet, Transmission, 29.

31. (32) Mike Harmon, Chevrolet, Brakes, 7.

32. (29) Joe Nemechek, Chevrolet, Brakes, 2.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 76.476 mph.

Time of Race: 2:05:24. Margin of Victory: 2.223 Seconds.

Caution Flags: 5 for 18 laps.

Lead Changes: 8 among 6 drivers.

Lap Leaders: B. Rhodes 1-6; N. Gragson 7-22; T. Peters 23-24; N. Gragson 25-33; J. Haley 34; N. Gragson 35-44; J. Sauter 45-53; T. Gilliland 54-64; J. Haley 65;.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): N. Gragson 3 times for 35 laps; T. Gilliland 1 time for 11 laps; J. Sauter 1 time for 9 laps; B. Rhodes 1 time for 6 laps; J. Haley 2 times for 2 laps; T. Peters 1 time for 2 laps.

