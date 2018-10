NASCAR XFINITY-Food City 300 Results

By The Associated Press

Friday At Bristol Motor Speedway Bristol, Tenn. Lap length: 0.533 miles (Start position in parentheses)

1. (3) Kyle Larson, Chevrolet, 310 laps, 0 points.

2. (2) Christopher Bell, Toyota, 3139.

3. (10) Justin Allgaier, Chevrolet, 310, 46.

4. (9) Cole Custer, Ford, 310, 39.

5. (4) Joey Logano, Ford, 310, 0.

6. (6) Elliott Sadler, Chevrolet, 310, 39.

7. (22) Michael Annett, Chevrolet, 310, 32.

8. (15) Chase Elliott, Chevrolet, 310, 0.

9. (14) Tyler Reddick, Chevrolet, 310, 37.

10. (5) Matt Tifft, Chevrolet, 310, 32.

11. (21) Ryan Sieg, Chevrolet, 310, 26.

12. (18) Ross Chastain, Chevrolet, 309, 25.

13. (19) Jeremy Clements, Chevrolet, 308, 24.

14. (17) Austin Cindric, Ford, 308, 23.

15. (8) Ty Dillon, Chevrolet, 307, 0.

16. (25) Garrett Smithley, Chevrolet, 305, 21.

17. (16) Ryan Reed, Ford, 304, 20.

18. (26) Joey Gase, Chevrolet, 304, 19.

19. (23) BJ McLeod, Chevrolet, 304, 18.

20. (27) Jario Avila Jr, Chevrolet, 304, 17.

21. (32) David Starr, Chevrolet, 303, 16.

22. (12) Ryan Truex, Chevrolet, 302, 22.

23. (20) Alex Labbe, Chevrolet, 301, 14.

24. (11) Daniel Hemric, Chevrolet, accident, 300, 14.

25. (35) Spencer Boyd, Chevrolet, 299, 12.

26. (29) Jeff Green, Chevrolet, fuelpump, 298, 11.

27. (38) Bayley Currey, Toyota, 288, 0.

28. (28) Josh Williams, Chevrolet, suspension, 278, 9.

29. (7) Brandon Jones, Toyota, suspension, 260, 11.

30. (30) Chad Finchum, Chevrolet, accident, 195, 7.

31. (39) Stephen Leicht, Chevrolet, overheating, 192, 6.

32. (34) Vinnie Miller, Chevrolet, transmission, 179, 5.

33. (36) Carl Long, Chevrolet, suspension, 174, 4.

34. (13) Chase Briscoe, Ford, accident, 142, 3.

35. (37) Josh Bilicki, Toyota, transmission, 102, 2.

36. (1) Kyle Busch, Toyota, accident, 74, 0.

37. (24) Ray Black Jr, Chevrolet, engine, 36, 1.

38. (31) Timmy Hill, Toyota, overheating, 22, 1.

39. (40) Morgan Shepherd, Chevrolet, vibration, 12, 1.

40. (33) JJ Yeley, Chevrolet, brakes, 9, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 82.306 mph.

Time of Race: 2 hours, 0 minutes, 27 seconds.

Margin of Victory: 0.434 seconds.

Caution Flags: 8 for 59 laps.

Lead Changes: 12 among 7 drivers.

Lap Leaders: K.Busch 1-69; K.Larson 70-73; J.Logano 74; C.Custer 75-79; K.Larson 80-113; J.Logano 114; K.Larson 115-172; C.Elliott 173; E.Sadler 174-185; C.Bell 186-203; K.Larson 204-261; C.Elliott 262; K.Larson 263-310

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Larson, 5 times for 202 laps; K.Busch, 1 time for 69 laps; C.Bell, 1 time for 18 laps; E.Sadler, 1 time for 12 laps; C.Custer, 1 time for 5 laps; J.Logano, 2 times for 2 laps; C.Elliott, 2 times for 2 laps.

