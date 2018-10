Nationals 9, Cubs 4

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 4 0 0 0 0 1 .295 Turner ss 4 2 2 1 1 1 .272 Harper cf 3 2 2 0 1 1 .238 Difo 2b 1 0 0 0 0 1 .244 Zimmerman 1b 3 2 2 6 1 0 .256 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Soto lf 5 0 0 0 0 2 .303 Reynolds 3b 5 1 1 0 0 2 .270 Murphy 2b 4 1 3 2 0 1 .308 Taylor cf 1 0 0 0 0 0 .241 Wieters c 3 1 3 0 2 0 .221 Roark p 3 0 0 0 0 2 .174 Adams 1b 1 0 0 0 0 1 .269 Totals 37 9 13 9 5 12

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 2 0 1 0 0 0 .265 Montgomery p 0 0 0 0 0 0 .083 Caratini c 1 1 0 0 1 0 .254 Baez 2b 2 0 0 1 0 0 .295 Chatwood p 1 1 1 0 0 0 .167 c-Zobrist ph 1 0 1 2 0 0 .313 Heyward rf 2 0 0 0 0 0 .279 b-Happ ph-rf 3 0 1 0 0 2 .241 Bote 3b-1b-2b 4 0 1 0 0 2 .320 Contreras c-1b 4 0 1 1 0 1 .275 Schwarber lf 4 0 1 0 0 0 .244 Russell ss 4 1 3 0 0 1 .268 Lester p 1 0 0 0 0 0 .106 De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 .000 a-La Stella ph-3b 2 0 0 0 1 0 .278 Almora cf 4 1 1 0 0 2 .298 Totals 35 4 11 4 2 8

Washington 201 600 000—9 13 0 Chicago 001 000 012—4 11 1

a-walked for De La Rosa in the 5th. b-struck out for Heyward in the 6th. c-doubled for Chatwood in the 9th.

E_Contreras (11). LOB_Washington 9, Chicago 8. 2B_Zobrist (19). HR_Zimmerman (8), off Lester; Murphy (5), off Lester; Zimmerman (9), off Lester. RBIs_Turner (49), Zimmerman 6 (32), Murphy 2 (26), Baez (89), Contreras (41), Zobrist 2 (46). SB_Turner (32). CS_Rizzo (4). SF_Zimmerman, Baez. S_Eaton, Roark.

Runners left in scoring position_Washington 4 (Eaton 2, Soto, Roark); Chicago 4 (Schwarber, Lester, Almora, Happ). RISP_Washington 2 for 5; Chicago 2 for 9.

Runners moved up_La Stella, Almora.

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Roark, W, 7-12 7 2-3 9 2 2 1 7 117 4.12 Suero 1 1-3 2 2 2 1 1 23 3.58 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, L, 12-5 3 2-3 10 9 8 1 5 88 3.89 De La Rosa 1 1-3 0 0 0 1 4 26 4.46 Montgomery 1 0 0 0 1 1 13 3.62 Chatwood 3 3 0 0 2 2 57 5.06

Inherited runners-scored_Suero 2-0. HBP_Roark (Rizzo). WP_Suero.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Alan Porter; Second, Todd Tichenor; Third, Bill Miller.

T_3:11. A_41,320 (41,649).

