NHRA-Lucas Oil Nationals Qualifying

Friday At Brainerd International Raceway Brainerd, Minn.

(Qualifyingl continues Saturday for Sunday’s final eliminations)

Top Fuel

1. Antron Brown, 3.789 seconds, 325.45 mph; 2. Clay Millican, 3.790, 323.04; 3. Mike Salinas, 3.797, 322.19; 4. Billy Torrence, 3.823, 326.48; 5. Scott Palmer, 3.834, 318.17; 6. Leah Pritchett, 3.841, 324.83; 7. Terry McMillen, 3.846, 319.60; 8. Tony Schumacher, 3.946, 308.92; 9. Doug Kalitta, 3.947, 257.43; 10. Chris Karamesines, 4.003, 305.01; 11. Brittany Force, 4.187, 210.44; 12. Steve Torrence, 4.445, 180.91; 13. Richie Crampton, 5.024, 141.59; 14. Luigi Novelli, 5.234, 140.63; 15. Terry Totten, 12.286, 72.31.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.971, 326.95; 2. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.990, 324.51; 3. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.996, 316.67; 4. Jim Campbell, Charger, 4.014, 313.15; 5. Tommy Johnson Jr., Charger, 4.017, 317.42; 6. Shawn Langdon, Toyota Camry, 4.024, 318.39; 7. Bob Tasca III, Mustang, 4.026, 318.09; 8. Ron Capps, Charger, 4.039, 311.99; 9. Jack Beckman, Charger, 4.067, 314.75; 10. J.R. Todd, Camry, 4.070, 316.67; 11. Jonnie Lindberg, Mustang, 4.081, 314.53; 12. Cruz Pedregon, Camry, 4.081, 305.84; 13. John Force, Camaro, 4.082, 321.42; 14. Courtney Force, Camaro, 4.097, 313.15; 15. Bob Bode, Charger, 4.113, 307.72; 16. Del Worsham, Camry, 4.495, 214.93.

Not Qualified: 17. Dale Creasy Jr., 4.529, 175.87; 18. Gary Densham, 5.222, 157.91.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.609, 207.53; 2. Chris McGaha, Camaro, 6.613, 208.33; 3. Alex Laughlin, Dodge Dart, 6.613, 207.59; 4. Bo Butner, Camaro, 6.614, 208.78; 5. Jason Line, Camaro, 6.622, 207.88; 6. Jeg Coughlin, Camaro, 6.623, 208.23; 7. Tanner Gray, Camaro, 6.624, 208.71; 8. Greg Anderson, Camaro, 6.626, 208.52; 9. Deric Kramer, Camaro, 6.632, 208.01; 10. Drew Skillman, Camaro, 6.640, 207.72; 11. Vincent Nobile, Camaro, 6.648, 207.08; 12. Dave Connolly, Camaro, 6.659, 207.53; 13. Fernando Cuadra, Camaro, 6.683, 207.08; 14. Alan Prusiensky, Dart, 6.771, 203.80; 15. Mark Hogan, Pontiac GXP, 6.854, 200.59; 16. Dave River, Chevy Cobalt, 7.002, 197.33.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, Victory, 6.852, 198.47; 2. Hector Arana Jr, Buell, 6.877, 197.22; 3. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.886, 195.45; 4. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.899, 195.76; 5. Jerry Savoie, Suzuki, 6.909, 193.07; 6. Mark Paquette, Buell, 6.917, 193.32; 7. Joey Gladstone, Suzuki, 6.924, 193.27; 8. Angelle Sampey, Buell, 6.960, 192.58; 9. Hector Arana, Buell, 6.965, 193.90; 10. LE Tonglet, Suzuki, 6.969, 193.16; 11. Karen Stoffer, Suzuki, 6.979, 191.00; 12. Ryan Oehler, Buell, 6.985, 192.03; 13. Scotty Pollacheck, Suzuki, 6.985, 191.76; 14. Jim Underdahl, Suzuki, 6.997, 191.21; 15. Steve Johnson, Suzuki, 7.002, 191.19; 16. Angie Smith, Buell, 7.033, 189.87.

Not Qualified: 17. Kelly Clontz, 7.072, 190.35; 18. Cory Reed, 7.146, 185.36.

