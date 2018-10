Nordea Masters Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Hills GC Gothenburg, Sweden Purse: $1.7 million Yardage: 7,169; Par: 71 Third Round Paul Waring, England 66-63-69—198 Thomas Aiken, South Africa 66-65-67—198 Thorbjorn Oleson, Denmark 68-66-67—201 Marc Warren, Scotland 70-65-66—201 Maximilian Kiefer, Germany 68-68-66—202 Lee Slattery, England 64-69-70—203 Adam Bland, Australia 67-67-69—203 Lucas Herbert, Australia 66-68-69—203 Sebastien Gros, France 71-64-69—204 Scott Jamison, Scotland 64-65-75—204 Nino Bertasio, Italy 70-68-66—204 Robert Rock, England 70-69-65—204 Matthew Southgate, England 67-73-65—205 Clement Sordet, France 62-72-71—205 Nacho Elvira, Spain 70-67-69—206 Thomas Detry, Belgium 66-72-68—206 Andrew Johnston, England 70-68-68—206 Robert Karlsson, Sweden 67-71-68—206 Johan Carlsson, Sweden 70-68-68—206 Haydn Porteous, South Africa 72-67-67—206 Also Hunter Stewart, United States 65-68-74—207 Martin Kaymer, Germany 67-67-75—209 Paul Peterson, United States 69-71-71—211

