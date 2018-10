Padres 9, Phillies 3

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 2 0 1 0 2 0 .263 Hoskins lf 3 1 0 0 1 1 .253 Williams rf 4 1 1 1 0 2 .263 Santana 1b 4 0 1 1 0 2 .215 Cabrera ss 3 0 0 0 1 1 .272 Franco 3b 4 0 2 0 0 1 .279 Quinn cf 4 0 0 0 0 0 .259 Alfaro c 3 0 0 0 0 1 .249 Davis p 0 0 0 0 0 0 .000 Loup p 0 0 0 0 0 0 — e-Bour ph 1 0 1 0 0 0 .229 Arrieta p 1 0 0 0 0 1 .139 a-Kingery ph 1 0 0 0 0 1 .223 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Morgan p 0 0 0 0 0 0 — c-Knapp ph-c 1 1 0 0 1 0 .217 Totals 31 3 6 2 5 10

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Jankowski cf-rf 3 3 2 0 2 0 .260 Hosmer 1b 5 1 2 1 0 0 .254 Renfroe lf 5 0 0 0 0 1 .246 Reyes rf 3 0 0 0 0 0 .248 Margot cf 1 0 0 0 0 0 .250 Hedges c 3 1 1 0 1 0 .262 Galvis ss 4 2 2 4 0 1 .237 Villanueva 3b 3 1 1 0 1 2 .231 Spangenberg 2b 1 1 0 0 2 1 .243 Lucchesi p 2 0 1 0 0 1 .083 b-Pirela ph 1 0 0 0 0 1 .253 Castillo p 0 0 0 0 0 0 .000 Maton p 0 0 0 0 0 0 — d-Ellis ph 0 0 0 1 0 0 .285 Makita p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 9 9 6 6 7

Philadelphia 000 000 030—3 6 2 San Diego 104 000 13x—9 9 2

a-struck out for Arrieta in the 6th. b-struck out for Lucchesi in the 6th. c-pinch hit for Morgan in the 8th. d-out on sacrifice fly for Maton in the 8th. e-singled for Loup in the 9th.

E_Franco (10), Davis (1), Jankowski (2), Spangenberg (5). LOB_Philadelphia 6, San Diego 6. 2B_Williams (9), Santana (19). HR_Galvis (8), off Arrieta. RBIs_Williams (46), Santana (66), Hosmer (47), Galvis 4 (48), Ellis (14). SB_Jankowski 4 (19), Galvis (6), Spangenberg (6). SF_Ellis. S_Spangenberg.

Runners left in scoring position_Philadelphia 2 (Santana, Cabrera); San Diego 4 (Renfroe, Hedges, Lucchesi 2). RISP_Philadelphia 1 for 5; San Diego 3 for 13.

Runners moved up_Williams, Renfroe, Hosmer. GIDP_Franco, Renfroe.

DP_Philadelphia 1 (Cabrera, Hernandez, Santana); San Diego 1 (Galvis, Spangenberg, Hosmer).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, L, 9-7 5 8 5 5 2 4 81 3.33 Garcia 1 0 0 0 1 3 21 3.58 Morgan 1 0 1 0 1 0 21 4.54 Davis 1-3 1 3 1 1 0 12 4.30 Loup 2-3 0 0 0 1 0 15 4.91 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lucchesi, W, 6-6 6 2 0 0 3 6 94 3.45 Castillo 1 1-3 1 2 2 2 2 35 3.48 Maton 2-3 2 1 1 0 1 18 3.21 Makita 1 1 0 0 0 1 11 6.83

Inherited runners-scored_Loup 1-1, Maton 2-1. PB_Hedges (3).

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Mike Muchlinski; Second, Mike Winters; Third, Jansen Visconti.

T_3:20. A_26,930 (42,445).

