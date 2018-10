PGA Championship Leader Cards

By The Associated Press

Sunday At Bellerive Country Club St. Louis Yardage: 7,316; Par: 70 Final Par Out 443 443 454-35 Brooks Koepka 343 553 343-33 Tiger Woods 432 444 443-32 Adam Scott 543 443 344-34 Stewart Cink 442 553 354-35 Jon Rahm 443 543 344-34 Thomas Pieters 343 443 444-33 Francesco Molinari 443 443 453-34 Justin Thomas 343 433 355-33 Gary Woodland 443 553 444-36

Par In 444 344 354-35-70—280 Brooks Koepka 444 343 254-33-66—264 Tiger Woods 443 253 353-32-64—266 Adam Scott 343 244 355-33-67—267 Stewart Cink 443 254 343-32-67—269 Jon Rahm 444 344 263-34-68—269 Thomas Pieters 434×333 327-33-66—270 Francesco Molinari 344 334 354-33-67—270 Justin Thomas 334 354 454-35-68—270 Gary Woodland 533 334 354-33-69—270

