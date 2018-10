Pirates 10, Giants 5

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf 4 1 3 2 0 0 .291 Marte cf 5 1 1 0 0 1 .282 Polanco rf 5 1 1 1 0 1 .245 Freese 3b 5 2 2 3 0 2 .287 Diaz c 5 1 2 2 0 0 .287 Bell 1b 4 2 1 1 1 1 .263 Harrison 2b 4 1 2 0 0 0 .258 Mercer ss 4 1 0 0 0 0 .257 Nova p 2 0 0 0 0 1 .023 b-Dickerson ph 1 0 0 0 0 0 .313 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Moran ph 1 0 1 1 0 0 .268 Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — Sadler p 0 0 0 0 0 0 — Totals 40 10 13 10 1 6

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. McCutchen rf 4 0 0 0 0 2 .258 Johnson p 0 0 0 0 0 0 .000 Posey c 4 0 0 0 0 0 .289 Longoria 3b 3 1 0 0 1 0 .256 Crawford ss 3 1 1 0 1 1 .279 Slater 1b 4 1 1 0 0 2 .301 Hanson lf 4 1 1 1 0 0 .275 Panik 2b 4 1 1 2 0 1 .233 Duggar cf 4 0 2 2 0 0 .259 Suarez p 1 0 0 0 0 0 .061 a-Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 .260 Moronta p 0 0 0 0 0 0 .000 Melancon p 0 0 0 0 0 0 — Law p 0 0 0 0 0 0 1.000 d-Pence ph-rf 2 0 0 0 0 0 .215 Totals 34 5 6 5 2 6

Pittsburgh 030 000 520—10 13 1 San Francisco 000 020 003— 5 6 3

a-grounded out for Suarez in the 5th. b-grounded out for Nova in the 7th. c-singled for Rodriguez in the 8th. d-lined out for Law in the 8th.

E_Bell (5), Longoria (14), Panik (4), Pence (2). LOB_Pittsburgh 5, San Francisco 4. 2B_Polanco (26), Panik (10), Duggar (7). 3B_Hanson (4). HR_Diaz (8), off Suarez; Bell (7), off Suarez; Freese (9), off Law. RBIs_Frazier 2 (16), Polanco (65), Freese 3 (40), Diaz 2 (27), Bell (51), Moran (42), Hanson (29), Panik 2 (16), Duggar 2 (10). SB_Marte (28). SF_Frazier.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 1 (Freese); San Francisco 2 (McCutchen, Pence). RISP_Pittsburgh 5 for 11; San Francisco 3 for 9.

Runners moved up_Polanco, Hernandez, Hanson. GIDP_Bell.

DP_San Francisco 1 (Crawford, Panik, Slater).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 7-6 6 3 2 2 2 3 89 4.42 Rodriguez 1 0 0 0 0 1 11 2.89 Neverauskas 1 0 0 0 0 1 16 10.47 Sadler 1 3 3 0 0 1 24 0.00 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Suarez, L, 4-8 5 7 3 3 0 4 80 4.64 Moronta 1 0 0 0 0 1 20 1.72 Melancon 2-3 2 4 0 0 0 27 3.22 Law 1 1-3 3 3 3 1 1 31 8.74 Johnson 1 1 0 0 0 0 20 5.31

Inherited runners-scored_Law 2-2. WP_Nova, Melancon.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Brian O’Nora; Second, Shane Livensparger; Third, CB Bucknor.

T_3:00. A_40,035 (41,915).

