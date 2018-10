Pro Rodeo Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 26 All-around

1. Tuf Cooper, Decatur, Texas $171,612

2. Trevor Brazile, Decatur, Texas $161,802

3. Rhen Richard, Roosevelt, Utah $132,953

4. Ryle Smith, Oakdale, Calif. $107,208

5. Steven Dent, Mullen, Neb. $106,302

6. Curtis Cassidy, Donalda, Alberta $91,488

7. Paul David Tierney, Oklahoma City, Okla. $70,756

8. Jordan Ketscher, Squaw Valley, Calif. $65,071

9. Dakota Eldridge, Elko, Nev. $60,005

10. Marcus Theriot, Poplarville, Miss. $59,981

11. Seth Hall, Albuquerque, N.M. $55,324

12. Clayton Hass, Weatherford, Texas $50,764

13. Russell Cardoza, Terrebonne, Ore. $47,927

14. Cody Doescher, Oklahoma City, Okla. $47,205

15. Chance Oftedahl, Pemberton, Minn. $46,542

16. Tanner Green, Cotulla, Texas $45,329

17. Trell Etbauer, Goodwell, Okla. $37,554

18. Eli Lord, Sturgis, S.D. $37,164

19. Chant DeForest, Wheatland, Calif. $37,006

20. Wesley Brunson, Terry, Miss. $33,921

Bareback Riding

1. Tim O’Connell, Zwingle, Iowa $170,463

2. Caleb Bennett, Tremonton, Utah $157,883

3. Clayton Biglow, Clements, Calif. $105,706

4. Bill Tutor, Huntsville, Texas $105,607

5. Orin Larsen, Inglis, Manitoba $99,302

6. Steven Dent, Mullen, Neb. $97,371

7. Jake Brown, Cleveland, Texas $95,272

8. Mason Clements, Springville, Utah $89,337

9. Kaycee Feild, Spanish Fork, Utah $88,268

10. Richmond Champion, The Woodlands, Texas $83,213

11. Tilden Hooper, Carthage, Texas $83,106

12. Shane O’Connell, Rapid City, S.D. $77,450

13. Ty Breuer, Mandan, N.D. $77,389

14. J.R. Vezain, Cowley, Wyo. $69,901

15. Wyatt Denny, Minden, Nev. $65,489

16. Clint Laye, Cadogan, Alberta $60,829

17. Seth Hardwick, Ranchester, Wyo. $55,671

18. Will Lowe, Canyon, Texas $53,990

19. Ty Taypotat, Regina, Saskatchewan $51,631

20. Tanner Aus, Granite Falls, Minn. $48,763

Steer Wrestling

1. Tyler Pearson, Louisville, Miss. $96,518

2. Scott Guenthner, Provost, Alberta $85,880

3. Curtis Cassidy, Donalda, Alberta $83,132

4. Will Lummus, West Point, Miss. $82,653

5. Bridger Chambers, Stevensville, Mont. $79,524

6. Tanner Brunner, Ramona, Kan. $75,214

7. Tyler Waguespack, Gonzales, La. $73,668

8. Jacob Talley, Keatchie, La. $72,926

9. Blake Mindemann, Blanchard, Okla. $72,239

10. Blake Knowles, Heppner, Ore. $69,155

11. Ty Erickson, Helena, Mont. $68,739

12. Hunter Cure, Holliday, Texas $68,516

13. Tanner Milan, Cochrane, Alberta $66,631

14. Cole Edge, Durant, Okla. $66,308

15. Riley Duvall, Checotah, Okla. $63,163

16. Kyle Irwin, Robertsdale, Ala. $60,812

17. Chason Floyd, Buffalo, S.D. $56,832

18. Cameron Morman, Glen Ullin, N.D. $56,328

19. Nick Guy, Sparta, Wis. $53,034

20. Dakota Eldridge, Elko, Nev. $52,952

Team Roping (header)

1. Dustin Egusquiza, Mariana, Fla. $98,698

2. Kaleb Driggers, Hoboken, Ga. $98,242

3. Clay Smith, Broken Bow, Okla. $97,505

4. Bubba Buckaloo, Kingston, Okla. $78,933

5. Cody Snow, Los Olivos, Calif. $78,751

6. Aaron Tsinigine, Tuba City, Ariz. $77,912

7. Luke Brown, Rock Hill, S.C. $76,327

8. Riley Minor, Ellensburg, Wash. $75,095

9. Clay Tryan, Billings, Mont. $72,047

10. Chad Masters, Cedar Hill, Tenn. $61,115

11. Erich Rogers, Round Rock, Ariz. $60,681

12. Rhen Richard, Roosevelt, Utah $57,952

13. Spencer Mitchell, Orange Cove, Calif. $57,488

14. Tyler Wade, Terrell, Texas $56,684

15. Logan Olson, Flandreau, S.D. $55,063

16. Derrick Begay, Seba Dalkai, Ariz. $54,927

17. Andrew Ward, Edmond, Okla. $53,897

18. Jeff Flenniken, Caldwell, Idaho $52,808

19. Cory Kidd V, Statesville, N.C. $51,803

20. Joshua Torres, Ocala, Fla. $51,128

Team Roping (heeler)

1. Kory Koontz, Stephenville, Texas $98,698

2. Junior Nogueira, Presidente Prudente, Brazil $98,242

3. Paul Eaves, Lonedell, Mo. $97,505

4. Joseph Harrison, Overbrook, Okla. $88,659

5. Trey Yates, Pueblo, Colo. $87,402

6. Jake Long, Coffeyville, Kan. $76,327

7. Wesley Thorp, Throckmorton, Texas $75,062

8. Clint Summers, Lake City, Fla. $74,420

9. Brady Minor, Ellensburg, Wash. $73,902

10. Cory Petska, Marana, Ariz. $68,869

11. Travis Graves, Jay, Okla. $68,190

12. Chase Tryan, Helena, Mont. $60,896

13. Matt Kasner, Cody, Neb. $55,994

14. Cole Davison, Stephenville, Texas $55,934

15. Quinn Kesler, Holden, Utah $54,122

16. Reagan Ward, Edmond, Okla. $53,897

17. Jake Minor, Ellensburg, Wash. $52,808

18. Trace Porter, Leesville, La. $51,663

19. Jonathan Torres, Ocala, Fla. $51,128

20. Buddy Hawkins II, Columbus, Kan. $50,688

Saddle Bronc Riding

1. Jacobs Crawley, Boerne, Texas $134,797

2. Ryder Wright, Milford, Utah $121,803

3. Brody Cress, Hillsdale, Wyo. $111,588

4. Isaac Diaz, Desdemona, Texas $103,968

5. Zeke Thurston, Big Valley, Alberta $101,586

6. Rusty Wright, Milford, Utah $101,509

7. Wade Sundell, Boxholm, Iowa $99,780

8. Clay Elliott, Nanton, Alberta $98,775

9. Sterling Crawley, Stephenville, Texas $94,543

10. CoBurn Bradshaw, Beaver, Utah $82,395

11. Cort Scheer, Elsmere, Neb. $79,410

12. Jake Wright, Milford, Utah $73,811

13. Chase Brooks, Deer Lodge, Mont. $68,746

14. Joey Sonnier III, New Iberia, La. $66,522

15. Taos Muncy, Corona, N.M. $66,448

16. J.J. Elshere, Hereford, S.D. $63,218

17. Allen Boore, Axtell, Utah $62,752

18. Spencer Wright, Milford, Utah $59,908

19. Bradley Harter, Loranger, La. $52,370

20. Cody DeMoss, Heflin, La. $48,911

Tie-down Roping

1. Tyson Durfey, Weatherford, Texas $105,717

2. Tuf Cooper, Decatur, Texas $104,273

3. Shane Hanchey, Sulphur, La. $98,552

4. Ryle Smith, Oakdale, Calif. $90,702

5. Jake Pratt, Ellensburg, Wash. $85,307

6. Caleb Smidt, Bellville, Texas $83,877

7. Trevor Brazile, Decatur, Texas $83,500

8. Cory Solomon, Prairie View, Texas $83,053

9. Reese Riemer, Stinnett, Texas $77,497

10. Rhen Richard, Roosevelt, Utah $76,487

11. Matt Shiozawa, Chubbuck, Idaho $73,525

12. Sterling Smith, Stephenville, Texas $73,261

13. Marty Yates, Stephenville, Texas $72,202

14. Cooper Martin, Alma, Kan. $68,673

15. Scott Kormos, Teague, Texas $64,700

16. Blane Cox, Cameron, Texas $63,305

17. Tyler Milligan, Pawhuska, Okla. $61,045

18. Ryan Jarrett, Comanche, Okla. $56,068

19. Taylor Santos, Creston, Calif. $55,355

20. Randall Carlisle, Athens, La. $53,780

Steer Roping

1. Tuf Cooper, Decatur, Texas $75,408

2. Scott Snedecor, Fredericksburg, Texas $65,928

3. Rocky Patterson, Pratt, Kan. $60,914

4. Chris Glover, Keenesburg, Colo. $46,849

5. Vin Fisher Jr., Andrews, Texas $46,210

6. Tony Reina, Wharton, Texas $44,717

7. Trevor Brazile, Decatur, Texas $43,015

8. Brodie Poppino, Big Cabin, Okla. $41,812

9. Garrett Hale, Snyder, Texas $41,429

10. Chet Herren, Pawhuska, Okla. $38,186

11. J. Tom Fisher, Andrews, Texas $37,717

12. Jarrett Blessing, Paradise, Texas $37,412

13. Bryce Davis, Ovalo, Texas $36,262

14. Cody Lee, Gatesville, Texas $35,667

15. Will Gasperson, Decatur, Texas $35,391

16. Roger Branch, Wellston, Okla. $32,978

17. Jim Locke, Miami, Texas $32,209

18. Corey Ross, Liberty Hill, Texas $30,909

19. Shay Good, Midland, Texas $27,439

20. Jason Evans, Glen Rose, Texas $23,645

Bull Riding

1. Sage Kimzey, Strong City, Okla. $233,299

2. Parker Breding, Edgar, Mont. $165,0276

3. Dustin Boquet, Bourg, La. $103,738

4. Boudreaux Campbell, Crockett, Texas $101,769

5. Jeff Askey, Athens, Texas $92,873

6. Cole Melancon, Batson, Texas $92,140

7. Eli Vastbinder, Athens, Texas $90,813

8. Trevor Kastner, Roff, Okla. $87,641

9. Chase Dougherty, Canby, Ore. $84,982

10. Trey Benton III, Rock Island, Texas $84,267

11. Joe Frost, Randlett, Utah $82,756

12. Tyler Bingham, Honeyville, Utah $82,301

13. Clayton Sellars, Fruitland Park, Fla. $81,471

14. Roscoe Jarboe, New Plymouth, Idaho $79,816

15. Garrett Tribble, Bristow, Okla. $79,403

16. Garrett Smith, Rexburg, Idaho $78,072

17. Koby Radley, Montpelier, La. $77,795

18. J.W. Harris, Goldthwaite, Texas $73,098

19. Elliot Jacoby, Fredericksburg, Texas $72,327

20. Jordan Spears, Redding, Calif. $68,812

Barrel Racing

1. Hailey Kinsel, Cotulla, Texas $186,736

2. Nellie Miller, Cottonwood, Calif. $141,884

3. Lisa Lockhart, Oelrichs, S.D. $117,926

4. Stevi Hillman, Weatherford, Texas $109,235

5. Brittany Pozzi Tonozzi, Victoria, Texas $107,288

6. Taci Bettis, Round Top, Texas $102,975

7. Kylie Weast, Comanche, Okla. $97,391

8. Jessica Routier, Buffalo, S.D. $93,843

9. Ivy Conrado, Hudson, Colo. $87,509

10. Carman Pozzobon, Aldergrove, British Columbia $86,925

11. Kelly Bruner, Millsap, Texas $85,355

12. Carley Richardson, Pampa, Texas $82,631

13. Amberleigh Moore, Salem, Ore. $82,084

14. Tammy Fischer, Ledbetter, Texas $75,405

15. Jessica Telford, Caldwell, Idaho $73,932

16. Kellie Collier, Hereford, Texas $72,532

17. Tracy Nowlin, Nowata, Okla. $71,981

18. Tiany Schuster, Krum, Texas$ $67,405

19. Jessi Fish, Franklin, Tenn. $66,893

20. Jana Bean, Ft. Hancock, Texas $61,335

