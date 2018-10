Rams-Saints Stats

By The Associated Press

L.A. Rams 0 0 0 0— 0 New Orleans 6 9 7 6—28 First Quarter

NO_Scott 4 run (pass failed), 3:33.

Second Quarter

NO_Meredith 16 pass from Ta.Hill (run failed), 4:05.

NO_FG Lutz 34, :12.

Third Quarter

NO_Elliott 2 blocked punt return (Lutz kick), 11:29.

Fourth Quarter

NO_J.Williams 3 run (pass failed), 4:38.

A_73,029.

___

La NO First downs 10 21 Total Net Yards 151 369 Rushes-yards 24-76 38-192 Passing 75 177 Punt Returns 2-18 2-16 Kickoff Returns 4-109 1-23 Interceptions Ret. 1-0 2-6 Comp-Att-Int 15-28-2 13-23-1 Sacked-Yards Lost 4-25 0-0 Punts 7-34.7 3-47.0 Fumbles-Lost 3-2 2-1 Penalties-Yards 6-36 7-50 Time of Possession 31:07 28:53

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Los Angeles, Rose 12-43, Ni.Holley 11-31, Bra.Allen 1-2. New Orleans, Scott 12-68, J.Williams 16-64, Ta.Hill 3-31, Vereen 2-15, Lewis 1-11, Edmunds 2-3, Barrett 2-0.

PASSING_Los Angeles, Bra.Allen 7-13-1-57, Perez 8-15-1-43. New Orleans, Ta.Hill 10-17-0-159, Barrett 3-6-1-18.

RECEIVING_Los Angeles, Mundt 4-40, F.Brown 4-31, Mitchell 2-17, Natson 2-5, Hodge 1-7, Krieger-Coble 1-3, McElroy 1-(minus 3). New Orleans, Smith 4-42, Meredith 2-72, Arnold 2-36, Lewis 2-11, J.Williams 1-7, Vereen 1-6, Scott 1-3.

MISSED FIELD GOALS_None.

