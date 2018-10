Rangers 11, Mariners 4

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 3 1 1 0 0 0 .284 Haniger rf 3 0 0 1 0 1 .262 Heredia rf 0 0 0 0 0 0 .227 Span lf 4 0 1 1 0 0 .265 Cruz dh 3 1 1 1 1 0 .270 Seager 3b 4 1 1 1 0 0 .231 Healy 1b 4 0 0 0 0 0 .237 Herrmann c 4 0 2 0 0 1 .235 Maybin cf 4 0 2 0 0 0 .254 Romine ss 4 1 1 0 0 0 .204 Totals 33 4 9 4 1 2

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo dh 2 1 0 1 3 0 .270 Odor 2b 5 2 2 4 0 0 .271 Andrus ss 5 1 1 1 0 0 .280 Beltre 3b 4 2 1 1 0 1 .280 Profar 1b 4 1 1 3 0 0 .253 Gallo rf 3 1 2 0 1 0 .196 Chirinos c 2 1 0 0 1 0 .223 Calhoun lf 3 1 1 1 0 0 .246 Robinson lf 0 0 0 0 0 0 .181 Tocci cf 4 1 2 0 0 1 .187 Totals 32 11 10 11 5 2

Seattle 021 010 000— 4 9 2 Texas 004 133 00x—11 10 1

E_Seager 2 (9), Calhoun (1). LOB_Seattle 5, Texas 4. 2B_Herrmann (4), Odor (18). 3B_Gordon (5), Span (5). HR_Cruz (30), off Colon; Seager (19), off Colon; Profar (12), off Hernandez; Odor (14), off Hernandez; Beltre (6), off Hernandez. RBIs_Haniger (70), Span (47), Cruz (72), Seager (61), Choo (54), Odor 4 (44), Andrus (21), Beltre (34), Profar 3 (60), Calhoun (8). SF_Haniger, Calhoun. S_Gordon.

Runners left in scoring position_Seattle 3 (Gordon, Seager, Romine); Texas 1 (Calhoun). RISP_Seattle 1 for 9; Texas 4 for 8.

Runners moved up_Romine, Maybin, Choo. LIDP_Andrus. GIDP_Romine, Beltre.

DP_Seattle 2 (Romine, Gordon, Healy), (Healy); Texas 1 (Colon, Andrus, Profar).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez, L, 8-10 6 8 11 7 4 2 90 5.73 Bradford 2 2 0 0 1 0 20 3.14 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Colon, W, 6-10 7 8 4 4 0 1 94 5.18 Springs 2 1 0 0 1 1 33 1.50

HBP_Hernandez (Chirinos). WP_Colon.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Phil Cuzzi; Second, Tom Hallion; Third, Ryan Blakney.

T_2:26. A_17,575 (49,115).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.