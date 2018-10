Reds 2, Giants 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. McCutchen rf 5 0 3 1 0 0 .257 Hanson lf 5 0 1 0 0 2 .279 Posey c 4 0 0 0 1 1 .287 Belt 1b 5 0 1 0 0 2 .278 Longoria 3b 5 0 0 0 0 2 .246 Crawford ss 4 0 0 0 0 1 .271 Panik 2b 4 0 2 0 0 0 .240 Duggar cf 4 1 1 0 0 1 .262 Kelly p 1 0 0 0 0 1 .000 Moronta p 0 0 0 0 0 0 .000 Melancon p 0 0 0 0 0 0 — a-Pence ph 1 0 0 0 0 0 .224 Watson p 0 0 0 0 0 0 — Dyson p 0 0 0 0 0 0 — c-Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 .252 Black p 0 0 0 0 0 0 — Totals 39 1 8 1 1 10

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 0 1 0 0 1 .235 Peraza ss 5 0 2 0 0 1 .287 Gennett 2b 5 0 3 0 0 1 .309 Suarez 3b 4 0 1 0 1 2 .295 Tucker lf 3 0 0 0 0 1 .248 b-Ervin ph-lf 2 1 1 1 0 0 .287 Barnhart 1b 4 1 1 0 0 0 .247 Williams rf 3 0 0 0 1 0 .267 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Casali c 4 0 2 1 0 1 .311 DeSclafani p 3 0 0 0 0 3 .194 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Dixon rf 1 0 0 0 0 1 .174 Totals 39 2 11 2 2 11

San Francisco 001 000 000 00—1 8 0 Cincinnati 010 000 000 01—2 11 0

No outs when winning run scored.

a-lined out for Melancon in the 8th. b-grounded out for Tucker in the 8th. c-out on fielder’s choice for Dyson in the 10th.

LOB_San Francisco 7, Cincinnati 9. 2B_Duggar (9), Gennett (25), Barnhart (18). HR_Ervin (3), off Black. RBIs_McCutchen (53), Casali (9), Ervin (17). SB_McCutchen (10), Panik (2). CS_Hanson (3), Peraza (6). S_Kelly.

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (McCutchen, Hanson, Posey); Cincinnati 4 (Suarez, Tucker, Barnhart, DeSclafani). RISP_San Francisco 1 for 7; Cincinnati 1 for 7.

Runners moved up_Gennett, Casali. GIDP_Longoria.

DP_Cincinnati 3 (Casali, Gennett), (Peraza, Gennett, Barnhart), (Suarez, Gennett, Barnhart).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Kelly 4 1-3 9 1 1 1 2 73 1.69 Moronta 1 2-3 0 0 0 1 3 20 2.10 Melancon 1 1 0 0 0 1 14 2.96 Watson 1 0 0 0 0 0 6 2.19 Dyson 1 0 0 0 0 2 12 2.84 Black, L, 2-2 1 1 1 1 0 3 17 4.91 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 7 2-3 6 1 1 1 5 100 4.12 Hughes 1-3 0 0 0 0 0 3 1.30 Iglesias 2 2 0 0 0 3 26 2.29 Hernandez, W, 5-0 1 0 0 0 0 2 15 1.89

Inherited runners-scored_Moronta 1-0, Hughes 2-0. WP_DeSclafani.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Dan Bellino; Second, Phil Cuzzi; Third, Tom Hallion.

T_3:04. A_19,540 (42,319).

