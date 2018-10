Rockies 6, Padres 2

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Jankowski lf 4 0 1 0 0 1 .258 Pirela 2b 4 1 1 0 0 1 .249 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 1 .259 Spangenberg 3b 4 0 1 1 0 1 .248 Hedges c 4 0 0 0 0 0 .238 Galvis ss 4 1 1 1 0 2 .236 Reyes rf 2 0 1 0 1 1 .235 Margot cf 3 0 0 0 0 0 .245 Nix p 2 0 0 0 0 1 .000 Maton p 0 0 0 0 0 0 — a-Renfroe ph 1 0 0 0 0 1 .244 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 2 5 2 1 9

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 5 1 2 0 0 1 .276 LeMahieu 2b 4 0 1 0 0 0 .277 Gonzalez rf 4 0 1 1 0 0 .285 Arenado 3b 3 1 1 0 1 0 .309 Story ss 4 1 2 0 0 1 .293 Parra lf 4 0 0 0 0 1 .284 Desmond 1b 3 2 2 2 1 1 .234 Wolters c 3 1 1 2 0 0 .160 Gray p 3 0 0 0 0 1 .068 Oh p 0 0 0 0 0 0 — Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — b-McMahon ph 0 0 0 0 1 0 .234 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 6 10 5 3 5

San Diego 100 000 100—2 5 1 Colorado 120 002 01x—6 10 0

a-struck out for Maton in the 7th. b-pinch hit for Ottavino in the 8th.

E_Hedges (8). LOB_San Diego 4, Colorado 7. 2B_Spangenberg (8), Story (35). 3B_Desmond (8), Wolters (4). HR_Galvis (11), off Gray. RBIs_Spangenberg (24), Galvis (54), Gonzalez (53), Desmond 2 (69), Wolters 2 (21). SB_Pirela (5), Blackmon (7), Story (18), Desmond (15). SF_Wolters.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Spangenberg, Hedges); Colorado 3 (Story 2, Parra). RISP_San Diego 0 for 2; Colorado 2 for 9.

Advertisement

Runners moved up_LeMahieu, Arenado.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Nix, L, 1-2 5 5 3 3 1 2 96 6.17 Maton 1 3 2 2 0 1 20 3.52 Diaz 2 2 1 0 2 2 32 4.50 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gray, W, 10-7 6 1-3 5 2 2 1 5 89 4.67 Oh, H, 18 2-3 0 0 0 0 1 7 2.47 Ottavino, H, 27 1 0 0 0 0 2 13 1.59 Oberg 1 0 0 0 0 1 14 2.89

WP_Nix.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Nic Lentz; Second, Ed Hickox; Third, Gabe Morales.

T_2:43. A_28,966 (50,398).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.