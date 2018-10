Seahawks-Chargers Stats

By The Associated Press

Seattle 6 0 0 8—14 L.A. Chargers 7 7 7 3—24 First Quarter

Sea_FG Myers 33, 11:05.

LAC_Gordon 2 run (Aguayo kick), 5:52.

Sea_FG Janikowski 25, 3:52.

Second Quarter

LAC_J..Jones 72 punt return (Aguayo kick), 1:54.

Third Quarter

LAC_M.Williams 25 pass from G.Smith (Aguayo kick), 9:22.

Fourth Quarter

Sea_Turner 12 pass from McGough (Grayson pass from McGough), 4:31.

LAC_FG Aguayo 39, :40.

A_23,211.

___

Sea LAC First downs 17 17 Total Net Yards 340 322 Rushes-yards 16-58 37-176 Passing 282 146 Punt Returns 4-32 3-73 Kickoff Returns 3-66 4-75 Interceptions Ret. 0-0 0-0 Comp-Att-Int 23-36-0 15-19-0 Sacked-Yards Lost 3-14 3-28 Punts 5-49.8 6-45.5 Fumbles-Lost 1-1 0-0 Penalties-Yards 6-50 14-116 Time of Possession 22:39 37:21

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Seattle, Carson 9-34, Prosise 3-12, McKissic 1-6, R.Wilson 1-4, Mik.Davis 1-3, McGough 1-(minus 1). Los Angeles, Newsome 19-78, C.Jones 4-41, Gordon 10-35, G.Smith 2-14, Watt 1-4, Benjamin 1-4.

PASSING_Seattle, R.Wilson 13-21-0-193, A.Davis 1-3-0-6, McGough 9-12-0-97. Los Angeles, Rivers 6-7-0-62, G.Smith 6-8-0-85, C.Jones 3-4-0-27.

RECEIVING_Seattle, Prosise 6-35, Mik.Davis 3-16, Jar.Brown 2-74, Moore 2-71, M.Johnson 2-10, Grayson 1-39, Turner 1-12, McEvoy 1-11, C.Scott 1-7, Carson 1-6, Swoopes 1-6, Stringfellow 1-5, Vannett 1-4. Los Angeles, Newsome 3-22, A.Scott 2-36, V.Green 2-25, Gordon 2-18, Allen 2-18, G.Davis 2-9, M.Williams 1-25, Ty.Williams 1-21.

MISSED FIELD GOALS_None.

