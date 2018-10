The Williams Sisters Head-to-Head

By The Associated Press

Serena leads 17-12

1998 Australian Open, hard-outdoor, R64, Venus, 7-6 (4), 6-1.

1998 Rome, clay-outdoor, QF, Venus, 6-4, 6-2.

1999 Key Biscayne, hard-outdoor, F, Venus, 6-1, 4-6, 6-4.

1999 Grand Slam Cup, carpet-indoor, SF, Serena, 6-1, 3-6, 6-3.

Advertisement

2000 Wimbledon, grass-outdoor, SF, Venus, 6-2, 7-6 (3).

2001 U.S. Open, hard-outdoor, F, Venus, 6-2, 6-4.

2002 Miami, hard-outdoor, SF, Serena, 6-2, 6-2.

2002 French Open, clay-outdoor, F, Serena, 7-5, 6-3.

2002 Wimbledon, grass-outdoor, F, Serena, 7-6 (4), 6-3.

2002 U.S. Open, hard-outdoor, F, Serena, 6-4, 6-3.

2003 Australian Open, hard-outdoor, F, Serena, 7-6 (4), 3-6, 6-4.

2003 Wimbledon, grass-outdoor, F, Serena, 4-6, 6-4, 6-2.

2005 Miami, hard-outdoor, QF, Venus, 6-1, 7- 6 (8).

2005 U.S. Open, hard-outdoor, R16, Venus, 7-6 (5), 6-2.

2008 Bangalore, hard-outdoor, SF, Serena, 6-3, 3-6, 7-6 (4).

2008 Wimbledon, grass-outdoor, F, Venus, 7-5, 6-4.

2008 U.S. Open, hard-outdoor, QF, Serena, 7-6 (6), 7-6 (7).

2008 Tour Championships-Doha, RR, hard-outdoor, Venus, 5-7, 6-1, 6-0.

2009 Dubai, hard-outdoor, SF, Venus, 6-1, 2-6, 7-6 (3).

2009 Miami, hard-outdoor, SF, Serena, 6-4, 3-6, 6-3.

2009 Wimbledon, grass-outdoor, F, Serena, 7-6 (3), 6-2.

2009 Sony Ericsson Championships, hard-outdoor, RR, Serena, 5-7, 6-4, 7-6 (4).

2009 Sony Ericsson Championships, hard-outdoor, F, Serena, 6-2, 7-6 (4).

2013 Charleston, green clay-outdoor, SF, Serena, 6-1, 6-2.

2014 Montreal, hard-outdoor, SF, Venus, 6-7 (2), 6-2, 6-3.

2015 Wimbledon, grass-outdoor, 4R, Serena, 6-4, 6-3.

2015 U.S. Open, hard-outdoor, QF, Serena, 6-2, 1-6, 6-3.

2017 Australian Open, hard-outdoor, F, Serena, 6-4, 6-4.

2018 Indian Wells, hard-outdoor, R32, Venus, 6-3, 6-4.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.