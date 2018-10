Tigers 2, Cubs 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora cf 4 0 2 0 1 1 .298 Heyward rf 5 0 0 0 0 1 .277 Baez ss 4 0 2 0 0 0 .290 Rizzo 1b 3 1 2 1 1 1 .267 Zobrist 2b 3 0 1 0 1 0 .306 Schwarber lf 4 0 1 0 0 1 .244 Bote 3b 4 0 0 0 0 2 .278 Contreras c 4 0 0 0 0 1 .266 La Stella dh 4 0 0 0 0 2 .271 Totals 35 1 8 1 3 9

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Candelario 3b 4 1 2 0 0 2 .229 Iglesias ss 4 1 2 0 0 0 .267 Castellanos rf 3 0 0 1 1 0 .288 Goodrum 2b 4 0 0 0 0 2 .228 Martinez dh 4 0 3 1 0 0 .253 Adduci 1b 3 0 0 0 0 0 .281 Mahtook lf 3 0 1 0 0 0 .188 McCann c 3 0 1 0 0 0 .225 Reyes cf 3 0 2 0 0 0 .235 Totals 31 2 11 2 1 4

Chicago 000 001 000—1 8 0 Detroit 200 000 00x—2 11 1

E_Iglesias (8). LOB_Chicago 10, Detroit 6. 2B_Candelario 2 (24). HR_Rizzo (19), off Zimmermann. RBIs_Rizzo (79), Castellanos (70), Martinez (42). SB_Schwarber (4). CS_Castellanos (1).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Baez, Zobrist, Contreras). RISP_Chicago 0 for 5; Detroit 2 for 6.

Runners moved up_Heyward, Castellanos, Goodrum. LIDP_Castellanos, Adduci. GIDP_Contreras.

DP_Chicago 3 (Contreras, Baez), (Zobrist, Bote), (Hendricks, Rizzo); Detroit 2 (Goodrum, Iglesias, Adduci), (Iglesias, Candelario).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, L, 9-10 7 10 2 2 1 3 94 4.04 Chavez 1 1 0 0 0 1 14 3.01 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann, W, 6-5 6 7 1 1 1 5 92 4.18 VerHagen, H, 3 1 1 0 0 0 1 16 5.57 Jimenez, H, 18 1 0 0 0 1 2 21 3.57 Greene, S, 27-30 1 0 0 0 1 1 21 3.78

Umpires_Home, Sean Barber; First, Alfonso Marquez; Second, James Hoye; Third, Quinn Wolcott.

T_2:45. A_26,638 (41,297).

