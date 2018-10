Toronto FC-Timbers, Sums

By The Associated Press

Toronto 0 0—0 Portland 0 2—2

First half_None.

Second half_1, Portland, Chara, 1 (Blanco), 64th minute. 2, Portland, Guzman, 2, 83rd.

Goalies_Toronto, Clint Irwin; Portland, Jeff Attinella.

Yellow Cards_Delgado, Toronto, 31st; Guzman, Portland, 85th.

Referee_Fotis Bazakos. Assistant Referees_Mike Rottersman, Jeremy Hanson. 4th Official_Armando Villarreal.

A_21,144 (21,144)

___

Lineups

Toronto_Clint Irwin; Nick Hagglund, Justin Morrow; Michael Bradley, Jay Chapman, Marky Delgado, Liam Fraser (Eriq Zavaleta, 69th); Jozy Altidore, Jon Bakero (Jordan Hamilton, 76th), Lucas Janson, Ryan Telfer (Ashtone Morgan, 69th).

Portland_Jeff Attinella; Jorge Flores (Bill Tuiloma, 80th), Larrys Mabiala, Liam Ridgewell, Zarek Valentin; Sebastian Blanco, Diego Chara, David Guzman, Diego Valeri; Samuel Armenteros (Lucas Melano, 82nd), Andy Polo (Andres Flores, 76th).

