Twins 5, White Sox 2

By The Associated Press

Minnesota Chicago ab r h bi ab r h bi Mauer 1b 4 1 2 0 Ti.Andr ss 3 0 0 0 E.Rsrio lf 5 1 2 1 Y.Sanch 3b 2 0 0 0 J.Plnco ss 5 0 1 2 Dvidson 1b 4 0 1 0 Sano 3b 4 0 0 0 Palka dh 4 0 0 0 Kepler cf 4 0 0 0 A.Grcia rf 4 0 0 0 Frsythe 2b 3 1 1 0 Dlmnico lf 3 1 1 1 Cave rf 3 1 1 0 LaMarre ph 1 0 0 0 Grssman dh 2 0 1 1 Moncada 2b 2 1 1 1 Bo.Wlsn c 2 0 1 0 Narvaez c 3 0 1 0 Garver ph-c 1 1 1 0 Engel cf 3 0 2 0 Totals 33 5 10 4 Totals 29 2 6 2

Minnesota 000 200 003—5 Chicago 010 000 100—2

E_Engel (6), May (2), Mauer (3). DP_Minnesota 1. LOB_Minnesota 7, Chicago 4. HR_Delmonico (6), Moncada (16). CS_Grossman (1), Moncada (6), Engel (5). S_Grossman (2), Ti.Anderson (2).

IP H R ER BB SO Minnesota Berrios 5 4 1 1 2 4 Moya BS,1 2 1 1 1 1 3 May W,2-0 1 1 0 0 0 2 Rogers S,2-4 1 0 0 0 0 2 Chicago Kopech 2 3 0 0 0 4 Avilan 1 1-3 2 2 2 0 3 Gomez 2 1 0 0 0 2 Cedeno 2-3 0 0 0 1 0 Covey L,4-11 2 2-3 2 2 2 3 0 Fry 1-3 2 1 1 0 0

HBP_by Kopech (Grossman).

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Fieldin Cubreth; Second, Chris Conroy; Third, Nick Mahrley.

T_3:16. A_23,133 (40,615).

