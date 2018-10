U.S. Senior Amateur Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Eugene Country Club Eugene, Ore. Yardage: 6,821; Par 72

(x-qualified in playoff – 14 players for 13 spots)

Second Round

Gregory Condon, Monte Vista, Colo., 67-72_139

Jeff Wilson, Fairfiled, Calif., 69-70_139

Joe Palmer, West Des Moines, Iowa, 74-68_142

Jack Larkin, Atlanta, 70-73_143

Frank Vana Jr., Boxford, Mass., 69-74_143

Chip Lutz, Reading, Pa., 74-70_144

Gene Elliott, West Des Moines, Iowa, 74-70_144

Jerry Rose, Sarasota, Fla., 71-73_144

Paul Simson, Raleigh, N.C., 71-73_144

Randy Haag, Orinda, Calif., 72-73_145

Dave Ryan, Taylorville, Ill., 74-71_145

Mike Booker, Houston, 75-71_146

Tom Brandes, Bellevue, Wash., 72-74_146

Matthew Sughrue, Arlington, Va., 73-74_147

Steve Golliher, Knoxville, Tenn., 71-76_147

Steven Borget, Highland, Utah, 74-73_147

Michael McCoy, Des Moines, Iowa, 77-71_148

Louis Brown, Marietta, Ga., 77-71_148

Jay Blumenfeld, Parsippany, N.J., 73-75_148

Jeff Burda, Modesto, Calif., 74-74_148

Doug Hanzel, Savannah, Ga., 73-75_148

Mark Nickeas, Westlake Village, Calif., 76-72_148

Ned Zachar, Bedford, N.Y., 75-73_148

Dennis Smith, Lafayette, La., 69-79_148

Bob Royak, Alpharetta, Ga., 77-72_149

Jay Sessa, Garden City, N.Y., 77-72_149

Trevor Foster, England, 77-72_149

Richard Kerper, Oldsmar, Fla., 72-77_149

David Blichar, Allentown, Pa., 73-76_149

Craig Davis, Chula Vista, Calif., 77-72_149

Buddy Patch, Fairfax Station, Va., 74-75_149

Pat O’Donnell, Happy Valley, Ore., 72-77_149

Buzz Fly, Memphis, Tenn., 77-73_150

Gary Robinson, Fayetteville, N.C., 75-75_150

John R. Turk, Las Vegas, 75-75_150

Timothy Sheppard, East Peoria, Ill., 75-75_150

Edward Armagost, Jupiter, Fla., 77-73_150

Dirk Maust, Phoenix, 74-76_150

Michael Rowley, San Luis Obispo, Calif., 74-76_150

John Grace, Fort Worth, Texas, 76-74_150

Walter Todd, Laurens, S.C., 75-76_151

John Lombardozzi, Herndon, Va., 78-73_151

Wright Waddell, Columbus, Ga., 75-76_151

Jim McNelis, Gig Harbor, Wash., 74-77_151

Jack Slayton, Albuquerque, 79-72_151

Tim Jackson, Memphis, Tenn., 78-73_151

Scott Sullivan, Grand Junction, Colo., 80-71_151

Hunter Nelson, Houston, 76-75_151

Robert Funk, Canyon Lake, Calif., 74-77_151

Jeff New, Scottsdale, Ariz., 75-76_151

David K. Pulk, Williamsburg, Va., 80-71_151

x-Mitch Wilson, Kalamazoo, Mich., 78-74_152

x-David West, Exton, Pa., 77-75_152

x-Bart Dornier, Metairie, La., 72-80_152

x-James Camaione, Upland, Calif., 77-75_152

x-Richard Jeffers, Mobile, Ala., 77-75_152

x-Kirk Wright, Oklahoma City, Okla., 78-74_152

x-Sean Knapp, Oakmont, Pa., 75-77_152

x-Claud Cooper, Birmingham, Ala., 76-76_152

x-Tom Winegardner, Lothian, Md., 80-72_152

x-Stewart (Buddy) Alexander, Auburn, Ala., 73-79_152

x-Brian Tennyson, Fernandina Beach, Fla., 75-77_152

x-Thomas Immenschuh, San Antonio, Texas, 75-77_152

x-George (Buddy) Marucci, Villanova, Pa., 79-73_152

Failed to Qualify

Mike Cline, Carmel, Ind., 76-76_152

Michael McCarthy, Bethesda, Md., 77-76_153

John Pierce, San Antonio, 75-78_153

Ken Lee, Franklin, Tenn., 78-75_153

Jim Plotkin, Carlsbad, Calif., 77-76_153

Chuck Palmer, Dallas, Texas, 75-78_153

Patrick Carrigan, Walnut, Calif., 74-79_153

John Bufalini, Watertown, N.Y., 73-80_153

Paul Schlachter, Pittsburgh, 77-76_153

Kelly Miller, Southern Pines, N.C., 78-76_154

Robert Gregorski, Appleton, Wis., 78-76_154

Phillip Saville, Oak Forest, Ill., 77-77_154

John Lobb, Jacksonville, Fla., 77-77_154

David Nocar, Millersville, Md., 81-73_154

Scott Hval, Portland, Ore., 75-79_154

Kevin Cahill, Waukesha, Wis., 76-78_154

James Volpenhein, Cincinnati, 76-78_154

Keith Norris, Redmond, Wash., 80-74_154

David Oas, Carlsbad, Calif., 80-75_155

Tom Madden, Memphis, Tenn., 78-77_155

Bill Zylstra, Dearborn Hts., Mich., 76-79_155

John McNeill, Stow, Mass., 77-78_155

John Schaller, Scottsdale, Ariz., 78-77_155

Kevin Carey, South Dennis, Mass., 77-78_155

Chris Hartenstein, Austin, Texas, 75-80_155

Russ Perry, Winston Salem, N.C., 74-81_155

Jeff Harper, Coolville, Ohio, 77-78_155

Craig Hurlbert, Rollins, Mont., 77-78_155

Danny Nelson, Savannah, Ga., 81-75_156

Bradley Karns, Vancouver, Wash., 77-79_156

John Fisher, Collierville, Tenn., 79-77_156

Ronald Vannelli, Edison, N.J., 71-85_156

Guy Mertz, Longmont, Colo., 80-76_156

Chris Culler, Camden, S.C., 75-81_156

Mark Coward, Paradise Valley, Ariz., 78-78_156

John Pate, Santa Barbara, Calif., 76-80_156

William Hardaker, Atlantic Beach, Fla., 79-78_157

Ron Eubel, Dayton, Ohio, 76-81_157

John Hull, Sheridan, Wyo., 80-77_157

Tracy Chamberlin, Wichita, Kan., 78-79_157

Kent Samuel, The Woodlands, Texas, 82-75_157

Lloyd Fisher, Sahuarita, Ariz., 76-81_157

Joseph Malench, Edwardsville, Ill., 78-79_157

John Skeadas, Savannah, Ga., 79-78_157

Steven Jacobs, Highland Park, Ill., 79-78_157

Steven Johnson, Fort Worth, Texas, 80-77_157

Johnny Coppedge, Canby, Ore., 80-78_158

John Anderson, Andover, Minn., 75-83_158

Jim Hamburger, Clinton Corners, N.Y., 77-81_158

Mike Albonetti, Memphis, Tenn., 78-80_158

Tom Case, Fort Myers, Fla., 77-82_159

Bryan Lynn, Bakersfield, Calif., 78-81_159

Michael Staskus, Los Altos, Calif., 80-79_159

Bob Levy, Windermere, Fla., 78-81_159

Jim Quinn, Arlington, Texas, 82-77_159

Brad Douglas, Redmond, Wash., 77-82_159

Joseph Walker II, Dennis, Mass., 77-82_159

Buck Baumann, Fremont, Ohio, 79-80_159

Marvin (Vinny) Giles III, Richmond, Va., 81-78_159

Rick Talt, Laguna Beach, Calif., 81-79_160

Mark Caplow, Los Angeles, Calif., 78-82_160

Lee Flemister, Rockville, Md., 82-78_160

Andrew Lucas, Tulsa, Okla., 79-81_160

Terry Werner, Dyer, Ind., 78-82_160

Jerry Close, Moses Lake, Wash., 82-79_161

Rand Mendez, Wilmington, Del., 83-78_161

Bill Byrne, Natchez, Miss., 83-78_161

Kevin Culligan, Mendota Heights, Minn., 82-80_162

James Peebles, Ft. Worth, Texas, 78-84_162

Stephen Camara, Boxford, Mass., 81-81_162

Jeff Walker, Springfield, Tenn., 78-84_162

Kerry Buettner, Grandville, Mich., 78-84_162

Thomas Destefani, Western Springs, Ill., 79-84_163

Jeff Kaufman, Tampa, Fla., 84-79_163

Jay Dempsey, Glencoe, Ill., 86-77_163

Paul Manore, Bedminster, N.J., 81-83_164

Don Eklund, San Diego, 80-84_164

Tom Nielsen, Edmond, Okla., 83-81_164

James D. Irwin III, Buffalo, N.Y., 81-83_164

Roland Morris Jr., Greenwich, Conn., 82-83_165

Kent Spriggs, Fargo, N.D., 86-80_166

Bill Barnes, Bonita Springs, Fla., 81-85_166

Mark Du Pont, Tustin, Calif., 83-83_166

Tim Barry, Kansas City, Mo., 82-85_167

James Dunne, New York, N.Y., 86-82_168

Jay Donovan, Jupiter, Fla., 84-84_168

Clive Kegel, Lahaina, Hawaii, 83-86_169

Michael Courtad, South Fayette, Pa., 85-85_170

Guy Yamamoto, Waipahu, Hawaii, 85-92_177

Barent (Barry) Cater, Ridgefield, Conn., 85-WD_WD

Todd Hoag, Grand Rapids, Mich., DQ

Larry Watts, Springfield, Ore., WD

