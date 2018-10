Vuelta a Espana Results

By The Associated Press

Friday At Pozo Alcon, Spain Seventh Stage

A 115-mile leg from Puerto Lumbreras to Pozo Alcon

1. Tony Gallopin, France, AG2R La Mondiale, 4:18:20.

2. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, :05 seconds behind.

3. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, same time.

4. Eduard Prades Reverter, Spain, Euskadi Basque Country-Murias, same time.

5. Omar Fraile, Spain, Astana Pro Team, same time.

6. Rigoberto Uran, Colombia, EF Education First-Drapac, same time.

7. Ion Izagirre, Spain, Bahrain-Merida, same time.

8. Enric Mas, Spain, Quick-Step Floors, same time.

9. Wilco Kelderman, Netherlands, Team Sunweb, same time.

10. Sepp Kuss, United States, LottoNL-Jumbo, same time.

11. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, same time.

12. Gianluca Brambilla, Italy, Trek-Segafredo, same time.

13. Miguel Angel Lopez, Colombia, Astana Pro Team, same time.

14. Laurens De Plus, Belgium, Quick-Step Floors, same time.

15. Fabio Aru, Italy, UAE Team Emirates, same time.

Also

49. Benjamin King, United States, Dimension Data, 1:48.

60. Joey Rosskopf, United States, BMC Racing Team, 4:27.

70. Elia Viviani, Italy, Quick-Step Floors, 7:49.

101. Kiel Reijnen, United States, Trek-Segafredo, 10:33.

128. Brent Bookwalter, United States, BMC Racing Team, 15:11.

176. Ian Boswell, United States, Katusha-Alpecin, 24:55.

Overall Standings Through 7-of-21 Stages

1. Rudy Molard, France, Groupama-FDJ, 26:44:40.

2. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, :47 behind.

3. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, :48.

4. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, :51.

5. Tony Gallopin, France, AG2R La Mondiale, :59.

6. Michal Kwiatkowski, Poland, Team Sky, 1:06.

7. Ion Izagirre, Spain, Bahrain-Merida, 1:11.

8. Nairo Quintana, Colombia, Movistar Team, 1:14.

9. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 1:18.

10. Eric Mas, Spain, Quick-Step Floors, 1:23.

Also

26. Benjamin King, United States, Dimension Data, 6:34.

47. Sepp Kuss, United States, LottoNL-Jumbo, 14:48.

72. Brent Bookwalter, United States, BMC Racing Team, 26:35.

97. Joey Rosskopf, United States, BMC Racing Team, 33:45.

103. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, 42:29.

126. Elia Viviani, Italy, Quick-Step Floors, 52:10.

133. Ian Boswell, United States, Katusha-Alpecin, 53:15.

137. Kiel Reijnen, United States, Trek-Segafredo, 55:22.

