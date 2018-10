Web.com Tour _ Portland Open Scores

By The Associated Press

Thursday At Pumpkin Ridge GC (Witch Hollow) North Plains, Ore. Purse: $800,000 Yardage: 7,109; Pat 71 (36-35) First Round Derek Ernst 31-30—61 Taylor Moore 33-30—63 Jimmy Gunn 33-31—64 Fernando Mechereffe 35-29—64 Sungjae Im 32-33—65 Gonzalo Fdez-Castaño 32-33—65 Sepp Straka 33-32—65 John Chin 35-31—66 Chad Ramey 35-31—66 Nelson Ledesma 32-34—66 Mark Hubbard 35-31—66 Wade Binfield 34-32—66 Julián Etulain 34-32—66 Ryan Yip 35-31—66 Vince India 34-32—66 Erik Compton 34-32—66 Sean Kelly 35-31—66 Justin Lower 36-31—67 Cameron Davis 37-30—67 Trevor Cone 34-33—67 Michael Arnaud 34-33—67 Kevin Dougherty 33-34—67 Willy Wilcox 34-33—67 Jonathan Hodge 37-30—67 Ryan McCormick 36-31—67 Edward Loar 35-33—68 Roland Thatcher 36-32—68 Alex Prugh 36-32—68 Jimmy Stanger 35-33—68 Brian Richey 34-34—68 Wes Roach 36-32—68 Henrik Norlander 35-33—68 Roger Sloan 34-34—68 Carlos Ortiz 32-36—68 Kyle Reifers 34-34—68 Bryan Bigley 37-31—68 Patrick Newcomb 36-32—68 Tom Whitney 36-33—69 Hank Lebioda 36-33—69 Brandon Crick 39-30—69 Robby Shelton 39-30—69 Roberto Castro 34-35—69 Matt Harmon 33-36—69 Lee McCoy 37-32—69 Connor Arendell 36-33—69 Sam Burns 35-34—69 Nick Hardy 38-31—69 Anders Albertson 35-34—69 Adam Long 36-33—69 Rico Hoey 33-36—69 Armando Favela 34-35—69 Brandon Matthews 35-34—69 Luke Guthrie 37-32—69 Marcelo Rozo 36-33—69 Sebastian Cappelen 36-34—70 Mark Baldwin 37-33—70 Josh Teater 37-33—70 Sebastián Muñoz 37-33—70 Chris Baker 36-34—70 Jim Knous 35-35—70 Brian Campbell 36-34—70 Matthew NeSmith 38-32—70 Mark Blakefield 36-34—70 J.T. Griffin 34-36—70 Joseph Bramlett 35-35—70 Brady Schnell 36-34—70 Ryan Brehm 36-34—70 Seth Reeves 34-36—70 Andrew Svoboda 36-34—70 Chip Lynn 36-34—70 Richard H. Lee 35-35—70 Vince Covello 37-34—71 Adam Webb 35-36—71 Dawie van der Walt 36-35—71 Samuel Del Val 37-34—71 Max Rottluff 36-35—71 Chris Thompson 35-36—71 Scott Harrington 39-32—71 Steven Ihm 34-37—71 Jin Park 37-34—71 Michael Johnson 35-36—71 David Skinns 36-35—71 Christian Brand 36-35—71 Brett Drewitt 34-37—71 Rodolfo Cazaubón 37-34—71 Tim Wilkinson 37-34—71 Curtis Luck 36-35—71 Nick Rousey 36-35—71 Rick Lamb 36-35—71 Albin Choi 36-35—71 Peter Tomasulo 38-33—71 Brandon Hagy 38-33—71 Carlos Sainz Jr 36-35—71 Jordan Niebrugge 37-34—71 Ben Kohles 36-36—72 Cameron Champ 37-35—72 Rhein Gibson 36-36—72 Kyoung-Hoon Lee 34-38—72 Scott Langley 38-34—72 Adam Svensson 39-33—72 Bo Hoag 37-35—72 Matt Fast 36-36—72 Casey Wittenberg 36-36—72 Michael Hebert 37-35—72 Kevin Stadler 37-35—72 Alex Kang 40-32—72 José Toledo 35-37—72 Jared Wolfe 36-36—72 Brock Mackenzie 37-35—72 Andres Gonzales 36-36—72 Jason Gore 34-39—73 Eric Axley 38-35—73 Donald Constable 35-38—73 Mike Van Sickle 37-36—73 Curtis Thompson 40-33—73 Ben Taylor 37-36—73 Seann Harlingten 38-35—73 Andrew Novak 38-35—73 Erik Barnes 39-34—73 Max McGreevy 38-35—73 Kramer Hickok 39-34—73 Tag Ridings 36-37—73 Doug Letson 38-35—73 Steven Alker 39-34—73 Mito Pereira 38-36—74 Max Marsico 38-36—74 Joey Garber 35-39—74 Kyle Jones 36-38—74 Taylor Montgomery 36-38—74 Chase Wright 40-34—74 Scott Pinckney 36-38—74 Patrick Sullivan 38-36—74 Brad Brunner 38-36—74 Max Homa 36-38—74 Augusto Núñez 40-34—74 Matt Ryan 38-36—74 Spencer Levin 37-37—74 Wyndham Clark 40-35—75 Gerardo Ruiz 39-36—75 Seth Fair 42-33—75 Kevin Lucas 41-34—75 Dan McCarthy 37-38—75 Bhavik Patel 37-38—75 Michael Miller 37-38—75 Martin Trainer 38-38—76 José de Rodríguez 41-36—77 Jamie Arnold 39-38—77 Grant Leaver 38-39—77 Brad Hopfinger 42-35—77 Conner Godsey 40-37—77 Rafael Campos 35-43—78 Daniel Mazziotta 40-38—78 Oscar Fraustro 38-40—78 Johnny Ruiz 37-41—78 Justin Hueber 40-38—78 Shaun Micheel 38-40—78

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.