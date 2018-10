Web.com Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 12 Trn Money 1. Sungjae Im 21 $390,326 2. Sam Burns 13 $291,878 3. Scott Langley 17 $279,732 4. Martin Trainer 17 $267,000 5. Kyoung-Hoon Lee 20 $259,096 6. Cameron Champ 16 $253,731 7. Sebastián Muñoz 18 $236,768 8. Anders Albertson 18 $210,455 9. Kyle Jones 22 $207,419 10. Chase Wright 20 $206,792 11. José de Jesús Rodríg 19 $197,798 12. Adam Svensson 18 $190,825 13. Josh Teater 21 $188,118 14. Wyndham Clark 19 $187,817 15. Joey Garber 21 $182,762 16. Adam Long 22 $181,603 17. Alex Prugh 22 $178,648 18. Carlos Ortiz 19 $176,611 19. Chris Thompson 19 $175,716 20. Kramer Hickok 21 $175,635 21. Brady Schnell 20 $173,901 22. Julián Etulain 20 $169,842 23. Roberto Castro 13 $169,754 24. Hank Lebioda 21 $162,834 25. Ben Taylor 20 $160,743 26. Wes Roach 20 $159,857 27. Joseph Bramlett 18 $157,426 28. Henrik Norlander 19 $153,533 29. Nelson Ledesma 19 $147,704 30. Sepp Straka 21 $147,220 31. Eric Axley 18 $145,056 32. Michael Arnaud 12 $140,735 33. Cameron Davis 10 $140,031 34. Willy Wilcox 17 $138,141 35. Taylor Moore 19 $137,863 36. Kevin Dougherty 22 $137,291 37. Trevor Cone 8 $131,580 38. Erik Barnes 21 $130,434 39. David Skinns 19 $126,192 40. Steven Ihm 7 $125,588 41. John Chin 19 $121,509 42. Justin Hueber 19 $117,836 43. Sebastian Cappelen 21 $116,734 44. Rhein Gibson 20 $115,421 45. Ben Kohles 20 $113,520 46. Scott Pinckney 18 $113,327 47. Rafael Campos 20 $110,895 48. Mark Anderson 19 $105,671 49. Roger Sloan 19 $105,288 50. Bhavik Patel 18 $104,422

