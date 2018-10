White Sox 7, Tigers 2

By The Associated Press

Chicago Detroit ab r h bi ab r h bi Y.Sanch 3b 3 1 0 0 Cndlrio 3b 5 0 1 0 Ti.Andr ss 4 1 2 1 Goodrum 2b 5 0 2 0 A.Grcia rf 4 1 2 2 Cstllns rf 3 1 2 0 Palka dh 4 1 1 2 V.Mrtin dh 5 0 2 1 Dvidson 1b 5 0 0 0 Adduci 1b 4 0 2 0 Narvaez c 4 1 2 1 J.Iglss ph 1 0 0 0 Moncada 2b 4 0 1 1 J.McCnn c 4 0 0 0 Dlmnico lf 4 0 1 0 Mahtook lf 3 0 2 0 Engel cf 4 2 2 0 Ro.Rdrg ss 4 1 1 1 V.Reyes cf 4 0 0 0 Totals 36 7 11 7 Totals 38 2 12 2

Chicago 004 001 200—7 Detroit 000 001 001—2

E_Mahtook (2). DP_Chicago 1, Detroit 1. LOB_Chicago 8, Detroit 12. 2B_Ti.Anderson (22), Narvaez (13), Engel (17), Candelario (25), Castellanos (36), V.Martinez (18). 3B_Moncada (6). HR_Palka (19), Ro.Rodriguez (2). SB_Engel (14). SF_Ti.Anderson (3).

IP H R ER BB SO Chicago Kopech W,1-0 6 7 1 1 0 4 Cedeno 1 1-3 2 0 0 0 1 Gomez 2-3 0 0 0 0 0 Santiago 1-3 3 1 1 1 0 Fry S,3-4 2-3 0 0 0 0 1 Detroit Zimmermann L,6-6 6 8 5 5 0 5 Farmer 1-3 1 2 2 2 0 Smoker 1 2-3 0 0 0 2 2 Greene 1 2 0 0 0 2

HBP_by Kopech (Castellanos), by Kopech (Mahtook), by Zimmermann (Sanchez).

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Phil Cuzzi; Second, Adam Hamari; Third, Ryan Additon.

T_3:03. A_34,036 (41,297).

