White Sox 7, Twins 3

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Forsythe 2b 5 0 3 1 0 1 .252 Rosario dh 5 1 0 0 0 0 .290 Polanco ss 4 1 1 2 1 1 .272 Sano 3b 3 0 0 0 1 2 .213 Austin 1b 3 0 0 0 1 1 .245 Garver c 4 0 1 0 0 0 .261 Kepler cf 3 1 1 0 0 1 .235 Grossman lf 3 0 0 0 1 0 .252 Cave rf 3 0 0 0 0 2 .272 a-Adrianza ph 1 0 1 0 0 0 .249 Totals 34 3 7 3 4 8

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Sanchez 3b 2 1 1 0 3 0 .248 Moncada 2b 5 0 1 0 0 1 .219 Garcia rf 4 1 2 0 0 0 .235 Palka lf 4 1 0 0 0 0 .235 LaMarre lf 0 0 0 0 0 0 .262 Anderson ss 4 1 1 1 0 3 .246 Delmonico 1b 3 1 1 1 1 0 .233 Davidson dh 4 0 1 2 0 1 .230 Narvaez c 2 1 0 0 2 0 .280 Engel cf 4 1 1 2 0 1 .229 Totals 32 7 8 6 6 6

Minnesota 200 000 100—3 7 1 Chicago 010 150 00x—7 8 1

a-singled for Cave in the 9th.

E_Forsythe (9), Sanchez (12). LOB_Minnesota 9, Chicago 7. 2B_Kepler (26), Sanchez (26). HR_Polanco (3), off Rodon; Delmonico (7), off Gibson; Anderson (17), off Gibson; Engel (5), off Gibson. RBIs_Forsythe (22), Polanco 2 (25), Anderson (53), Delmonico (19), Davidson 2 (49), Engel 2 (26). CS_Sanchez (4).

Runners left in scoring position_Minnesota 4 (Polanco 4); Chicago 5 (Garcia, Anderson 2, Engel 2). RISP_Minnesota 1 for 11; Chicago 1 for 9.

Runners moved up_Rosario 2, Moncada, Palka. LIDP_Garver. GIDP_Palka.

DP_Minnesota 1 (Austin, Garver); Chicago 1 (Moncada).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, L, 7-10 4 2-3 7 7 4 4 5 105 3.63 Moya 1-3 0 0 0 1 0 9 3.91 Magill 1 1 0 0 1 1 22 3.60 Reed 1 0 0 0 0 0 6 4.53 Drake 1 0 0 0 0 0 6 5.65 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodon, W, 5-3 6 3 2 2 3 5 106 2.71 Cedeno 1-3 1 1 1 0 1 11 3.18 Minaya 1 2-3 2 0 0 0 0 22 3.90 Santiago 1 1 0 0 1 2 25 4.72

Inherited runners-scored_Moya 2-0, Minaya 2-1. HBP_Rodon (Kepler). WP_Rodon, Gibson.

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, Chris Conroy; Second, Nick Mahrley; Third, CB Bucknor.

T_3:06. A_15,160 (40,615).

